Wohnungseinbrüche haben zur Weihnachtszeit Hochkonjunktur.

Sicherheits-Experte Marc Sattler gibt Tipps für den effektiven Schutz des Eigenheims an den Feiertagen.



Die Weihnachtsfeiertage werden von Einbrechern besonders gerne genutzt, um schnelle Beute zu machen. Schon mit wenigen Handgriffen kann die eigene Wohnung sicherer gemacht werden. Aber selbst hochwertiger Einbruchschutz muss heute kein Vermögen mehr kosten.

(firmenpresse) - Die Weihnachtszeit und die freien Tage zwischen den Jahren locken Einbrecher besonders an. In den Wohnungen befinden sich dann besonders viele hochwertige Weihnachtsgeschenke wie Schmuck oder elektronische Geräte. Die Bewohner sind häufig unterwegs um Freunde und Verwandte zu besuchen, einen Kurzurlaub anzutreten, oder Veranstaltungen zu besuchen. Gerade zum Jahresende ist das Bedürfnis besonders groß, Sorgen und Probleme einmal zu vergessen und sich auf die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren. Marc Sattler, Fachmann für Einbruchschutz und Begründer der Sicherheitslösung SECPLAN Schutz-Haus, beschäftig sich beruflich seit über 20 Jahren mit Einbruchschutz. Für die Eigenheimbesitzer hat der Experte 6 Tipps, wie die Feiertage für die ganze Familie sicherer gestaltet werden können.

1.Achten Sie darauf, dass die Haustür richtig abgeschlossen wird, wenn Sie das Haus verlassen. Auch wenn Sie nur eben den Nachbarn frohe Weihnachten wünschen wollen, genügen Einbrechern wenige Minuten, um eine ungesicherte Tür aufzubrechen und Wertgegenstände zu entwenden.

2.Fenster müssen immer fest verschlossen sein. Ein gekipptes Küchenfenster, das die Küchengerüche des Festtagsessens ableiten soll, ist selbst für weniger geübte Einbrecher eine leichte Aufgabe. Bei besonders leicht zugänglichen Fenstern oder Terrassentüren sollten Sie ruhig denn Rolladen herunter lassen. Das mag etwas umständlich sein, aber Eindringlinge haben dadurch mehr Arbeit und überlegen sich, ob es die Mühe wert ist.

3.Unterschätzen Sie nicht den Schutz, den aufmerksame Nachbarn für Ihr Eigenheim darstellen können. Wenn Sie Ihren Nachbarn Bescheid geben, dass Sie ein paar Tage nicht zuhause sind, werden diese bestimmt ein Auge auf Ihr Eigenheim werfen und bei verdächtigen Aktivitäten die Polizei anrufen.

4.Verbinden Sie einige Lampen Ihrer Wohnung mit Zeitschaltuhren. Damit können Sie während Ihrer Abwesenheit den Eindruck erwecken, dass Sie zuhause sind.

5.Etwas anspruchsvoller, aber grundsätzlich leicht zu realisieren, ist die Nachrüstung von mechanischen Schutzsystemen, die in vielen Variationen und für jeden Bedarf erhältlich sind. So können zum Beispiel Türen mit Panzerriegeln und Fenstern mit Stangenschlössern schnell aufgerüstet werden.



6.Nahezu hundertprozentigen Schutz bietet zurzeit allerdings nur eine vernünftige Alarmanlage mit Video-Überwachung und direkter Anbindung an eine Sicherheitsleitstelle. Was zunächst nach einer Luxus-Lösung für Millionäre oder Großkonzerne klingt, steht heute längst jedem Eigenheim-Besitzer zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung. Die notwendige Technik ist ohne große Umbaumaßnahmen in die eigenen vier Wände integrierbar. Wir haben bei SECPLAN Schutz-Haus ein entsprechendes Alarmsystem, das den modernen Anforderungen nach Sicherheit im Eigenheim entspricht. Wenn ein solches System scharf geschaltet ist, haben selbst erfahrene Ganoven praktisch keine Chance mehr Schaden anzurichten.









Über SECPLAN

Seit 1997 ist die SECPLAN Technik GmbH Berater und Distributor für innovative Produkte im Bereich der elektronischen Sicherheitstechnik für den deutschsprachigen Raum. Die Arbeits-Schwerpunkte bilden hochwertige Komplettsystemlösungen und Ergänzungen zu bestehenden Einbruchmeldeanlagen und Einbruchmeldezentralen. Ergänzt wird das Portfolio durch ein breites Angebotsspektrum im Bereich der Freiland- und Außenüberwachung.

Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von kleinen Objekten im gehobenen privaten Bereich bis hin zu gewerblichen Großanlagen wie Kraftwerken, Solar/Windparks, Umspannwerken und anderen industriellen Anlagen.



SECPLAN

