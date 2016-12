Südwest Presse: Kommentar zu Arbeitsplätzen

für Flüchtlinge

(ots) - Zeit und Geduld sind am wichtigsten, wenn es um die

Integration von Flüchtlingen in Deutschland geht. Nur wenige haben

bisher Arbeit gefunden und können damit selbst für ihren

Lebensunterhalt sorgen. Das ist kein Wunder: Erst muss feststehen,

wer längere Zeit hier bleiben darf und wer rasch in seine Heimat

zurück muss. Dann gilt es, die deutsche Sprache zu lernen. Vielen

fehlt eine Berufsausbildung, oft auch ein Schulabschluss. Es ist

wenig sinnvoll, Flüchtlingen nur möglichst schnell einen Job zu

verschaffen, ohne dass sie eine Perspektive haben. Für eine Putzkraft

oder einen Tellerwäscher sind keine großen Kenntnisse erforderlich,

auch nicht im Deutschen. Aber sie brauchen längerfristige Aussichten

und nicht nur kurzfristig eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Viel

mehr als Jobmaschine erweist sich bisher die Betreuung der

Flüchtlinge: Mehr als 50000 Deutsche arbeiten bereits in diesem

Bereich, Tendenz steigend. Das ist erst einmal ein Kraftakt für alle,

die es organisieren und finanzieren müssen. Aber letztlich ist es

eine große Chance, wenn sich die neuen Bürger integrieren, und das

nicht nur auf dem Arbeitsmarkt.







