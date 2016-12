Vor den Toren Salzburgs im Berchtesgadener Land - Design trifft Budget: STYLES Hotel Piding eröffnet

Piding/München, 05.12.2016. Die voralpenländische Herkunft schätzen, die Gemütlichkeit pflegen und dabei die Möglichkeiten neuester Technologien nutzen – das neue STYLES Hotel Piding spannt gekonnt den Bogen zwischen Tradition und Moderne, zwischen Qualität und Preisbewusstsein.

Zur Eröffnung: Workshop mit allen Hoteldirektoren und der Führungsebene der Place Value GmbH.

(firmenpresse) - Das Budget-Design-Hotel, das zum mittlerweile neun Häuser umfassenden Portfolio der Münchner Hotelmanagementgesellschaft Place Value gehört, hat bereits im Zuge eines „Soft Opening“ die ersten Gäste begrüßt, das offizielle Eröffnungsfest ist Mitte Februar 2017 geplant. Das STYLES Hotel Piding verfügt neben Lobby-Bar und einem Konferenzraum für bis zu 60 Plätzen über insgesamt 90 komfortable Zimmer, davon 16 Familienzimmer.



Die Technik ist auf der Höhe der Zeit. Dazu gehören kostenfreies Hi-Speed-WLAN im ganzen Haus (Corporate-LAN für Firmencomputer) und in allen Zimmern Flatscreen-Smart-TV. Die modern-frische Interpretation von alpenländischem Ambiente, das ohne Plüsch und Kitsch auskommt, zeichnet die besondere Atmosphäre des Hauses aus.



Traumhafte Lage und erfahrener Hoteldirektor



Das Aufenthalts- und Übernachtungsangebot richtet sich an preisbewusste Tagesgäste, Kurzurlauber und Geschäftsreisende.



Das Hotel liegt verkehrsgünstig im Berchtesgadener Land nahe der Grenze zu Österreich. Das Zentrum von Salzburg liegt 18 Kilometer entfernt, der Flughafen der Kulturstadt gar nur neun Kilometer. Leicht zu erreichen sind ferner die Autobahn A8 und der Bahnhof Piding.



Geleitet wird das STYLES Hotel Piding von Gerrit-Hendrik Bauer, der laut Place Value-Geschäftsführer Martin Kemmer „alle Eigenschaften und Erfahrungen mitbringt, die den Erfolg des neuen Hauses gewährleisten“. Der gebürtige Rheinländer und ausgebildete Hotelkaufmann war mehrere Jahre in diversen Führungspositionen in Österreich tätig, bevor er in Bremen und anschließend in Köln ein Hotel leitete. In Piding bereitete Bauer seit Mitte des Jahres das Hotel-Opening vor.





Über Place Value: Die mittelständische Hotelmanagementgesellschaft Place Value GmbH mit Sitz in München-Unterföhring/Grünwald ist auf die Entwicklung und den Full-Service-Betrieb von Hotels im Budget-, Economy- und Mid-Scale-Segment spezialisiert. Seit 2010 betreibt die Gesellschaft erfolgreich Hotels mit insgesamt mehr als 700 Zimmern, 3 Restaurants und 12 Konferenzräumen. Sie verfügt über Experten zu allen Hotelthemen und kann außerdem auf ein großes Netzwerk externer Spezialisten und Kooperationspartner zurückgreifen. Das Unternehmen hat umfassende Erfahrungen in Rebranding, Komplettumbau sowie in Neubau und Markteinführung im Budget-Segment. Place Value unterhält strategische Partnerschaften mit den internationalen Hotelgruppen Choice und Accor, die weit über ein klassisches Franchise-Verhältnis hinausgehen.

