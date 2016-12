Thundersofts Akquisition von Rightware stärkt deren führende Position auf dem schnell wachsenden Markt für verbundene Fahrzeugsoftware

Rightware, der führende Anbieter von Benutzeroberflächensoftware

für Fahrzeuge, gab heute die Akquisition durch Thundersoft bekannt,

dem weltweit führenden Anbieter von Betriebssystemen und

Plattformtechnologie für intelligente Geräte. Die Vereinbarung

unterstützt die kontinuierliche Entwicklung beider Unternehmen, indem

eine wachsende Plattform geschaffen wird, mit der die führende

Position in der schnell wachsenden Branche für Fahrzeugsoftware

gesichert wird, während gleichzeitig umfassendere Lösungen für Kunden

geschaffen werden. Rightware wird ein unabhängiges Unternehmen unter

Führung des aktuellen Managements bleiben und dieses wird auch

weiterhin in das Automobilgeschäft in Finnland investieren. Die

Vereinbarung hat einen Wert von 64 Millionen Euro (471M RMB; 68M USD)

und soll Anfang des Jahres 2017 abgeschlossen werden.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/450675/Rightware_Logo.jpg )



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/450676/ThunderSoft_Logo.jpg

)



Rightware wurde im Jahr 2009 gegründet und das Flagschiffprodukt

des Unternehmens, Kanzi, wird von über 20 globalen Automobilmarken

genutzt. Kanzi ermöglicht die Schaffung von digitalen

Instrumentenclustern und Infotainment-Systemen, die Automobilmarken

sowie das allgemeine Fahrerlebnis aufwerten. Thundersoft, gegründet

im Jahr 2008 und gelistet an der Shenzhen Stock Exchange, bietet

weltweit für die mobilen, Fahrzeug- und IoT-Märkte

Betriebssystemtechnologie und -dienste. Durch diese Vereinbarung kann

Rightware das nächste Kapitel in seinem Wachstum aufschlagen und

stärkt seine Präsenz auf dem globalen Markt für Fahrzeugsoftware und

verbundene Fahrzeuge.



"Es wird erwartet, dass Kanzi bis zum Jahr 2022 über 25 Millionen

Fahrzeuge antreiben wird. Mit Thundersoft können wir unsere

Reichweite noch erweitern und unsere Kunden noch besser unterstützen.



Wir bei Rightware sind stolz darauf, Software zu schaffen, die die

Erfahrungen von Millionen von Fahrern weltweit prägen. Wir haben

festgestellt, dass die Software in der weltweiten Fahrzeugbranche

weiterhin immer spezialisierter wird. Dies stellt eine große

Möglichkeit für uns dar, Kanzi als die Standardsoftwarelösung der

Branche zu positionieren. Die Vereinbarung stärkt unsere Präsenz auf

dem wachsenden asiatischen Fahrzeugmarkt und ergänzt unsere große

Reichweite auf den europäischen und amerikanischen Automobilmärkten.

Thundersoft ist bereits ein etablierter Softwareakteur auf dem

Fahrzeugmarkt und passt perfekt zu Rightware. Thundersofts

Investition in Rightware zeigt, wie Finnland einzigartige Expertise,

Lösungen und Technologie für globale Märkte schaffen kann sowie

weltweite Investitionen anzieht", erklärte Jonas Geust, CEO of

Rightware.



Mit seiner ersten Akquisition in Übersee betritt Thundersoft den

europäischen Markt und erweitert seine Plattformtechnologie und

-dienste innerhalb der Fahrzeugbranche. "Der Fahrzeugmarkt ist eines

der am schnellsten wachsenden Segmente für Thundersoft und wir

stellen Infotainment für Fahrzeuge und OS-Clusterlösungen für unsere

Kunden weltweit bereit. Fahrzeuge werden intelligenter - mit reichen

Anwendungen und vollständig optimierten OS-Lösungen. Rightware

verfügt über die beste Benutzererfahrungdesigntechnologie, die in

noch besser verbundenen Fahrzeugen auf dem Markt zu finden sein wird.

In Verbindung mit Rightwares einzigartiger Technologie,

Design-Knowhow und dem erstklassigen Talent können wir unseren Kunden

Mehrwert bringen und die Fahrzeugbranche mit unseren Innovationen

transformieren", erklärte Larry Geng, CEO von Thundersoft.



Rightware bleibt über seine bestehende Marke, seine Produkte und

dem Fokus auf die Fahrzeugbranche ein unabhängiges Unternehmen. Das

aktuelle Management von Rightware wird bleiben und wieder in das

Unternehmen investieren. Rightware beschäftigt derzeit ungefähr 50

Fachkräfte und verfügt über einen 12-Monatsplan, im Rahmen dessen 20

neue Experten angestellt werden sollen. Es wird erwartet, dass

ungefähr die Hälfte der neuen Mitarbeiter aus Finnland stammen wird.



Zu Rightwares aktuellen Anteilseignern gehören Finnish Industry

Investment Ltd, Inventure Fund Ky, Nexit Ventures, das aktuelle

Management und die Gründer des Unternehmens. Das Abkommen weißt einen

Wert in Höhe von 64 Millionen Euro auf und es wird erwartet, dass es

Anfang des Jahres 2017 abgeschlossen werden wird. Rightware ist in

den letzten Jahren schnell gewachsen. Es wird davon ausgegangen, dass

der Umsatz für das Jahr 2016 7 Millionen Euro erreichen wird, wobei

Rentabilität für das Ende des Jahres erwartet wird.







Bilder Rightware:

http://www.rightware.com/kanzi

http://www.rightware.com/kanzi/benefits

Informationsblatt Thundersoft:

http://www.rightware.com/wp-content/uploads/2016/12/Thundersoft_fact-

sheet.pdf

Informationen zu Rightware

Mit seiner Software-Produktfamilie Kanzi® zur raschen Konzeption und

Entwicklung von Benutzeroberflächen ist Rightware® Marktführer im

Bereich fortschrittlicher User-Interface-Technologie. Das Unternehmen

ist in erster Linie in der Automobilbranche und weiteren

angeschlossenen Industrien tätig. Rightware ist auf Deloittes "Fast

50"-Liste der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen im Jahr

2015. Rightware hat seinen Hauptsitz in Helsinki (Finnland) mit

Niederlassungen im Silicon Valley, Detroit, Seoul, Tokio, Shanghai,

London und München.

http://www.rightware.com

Informationen zu Thundersoft

Thundersoft ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen wie

mobile Betriebssysteme und intelligente Geräte mit Hauptsitz in Peking

und Listung an der Shenzhen Stock Exchange (300496.SZ). Das

Unternehmen liefert Lösungen und Dienste an Märkte (eingeschlossen

Smartphone, Tablet, IoT, Fahrzeug- und Unternehmensmärkte) mit

umfassenden technischen Ressourcen, die Software und Hardware

abdecken. Thundersoft bietet Expertise in Betriebssystemen (Android,

Linux, Windows und andere), ein breit angelegtes Portfolio mit

Software- und Algorithmustechnologie, strategischen Partnerschaften

mit wichtigen Halbleiteranbietern und seinem globalen Supportnetzwerk.

Diese Assets machen Thundersoft zu einem wertvollem und

vertrauenswürdigen Partner für weltweite Kunden, die gerne innovative

und hochqualitative intelligente Geräte bauen, die nach kurzer

Entwicklungszeit auf den Markt gebracht werden können. Thundersoft

verfügt über sieben F&E-Zentren in China, mit einer globalen Präsenz

in Japan, Südkorea und den USA. Erfahren Sie mehr unter

http://www.thundersoft.com.

Thundersoft ist ein eingetragener Handelsmarkt von Thunder Software

Technology Co., Ltd. in China und darüber hinaus.



