Far Resources erhält Zusage für einen MEAP-Zuschuss der Regierung von Manitoba und wartet auf die Untersuchungsergebnisse aus der Lithiumlagerstätte Zoro, Manitoba



19. Dezember 2016 - Vancouver, BC: Far Resources Ltd (CSE: FAT) (FSE: F0R) www.farresources.com (Far Resources oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zusage für einen Zuschuss im Rahmen des Mineral Exploration Assistance Program (MEAP) der Regierung von Manitoba erhalten hat. Die Regierung von Manitoba führte die MEAP-Zuschüsse ein, um die Exploration auszuweiten und Tätigkeiten zu stimulieren, die zur Erschließung neuer Minen und Lagerstätten mit Industriemineralien in Manitoba führen könnten. Das MEAP-Programm richtet sich an Projekte mit hohen Erfolgsaussichten. Im Jahr 2016/2017 werden im Rahmen von MEAP bis zu 50 % der genehmigten förderfähigen Aufwendungen (bis höchstens $ 200.000) für Projekte in der Region Flin Flon/Snow Lake bereitgestellt, in der sich die Lithiumlagerstätte Zoro von Far Resources befindet.



Far Resources hat nunmehr einen Beurteilungsbericht beim Manitoba Mining Recorder einzureichen; bei Annahme wird Far Resources ein Teil seiner Kosten für das jüngste von Helikoptern unterstützte Bohrprogramm und für Aufwendungen im Zusammenhang mit seinem Explorationsprogramm in der Lithiumlagerstätte Zoro im östlichen Zentrum von Manitoba erstattet. Der Beurteilungsbericht wird momentan erstellt und soll Anfang 2017 eingereicht werden.



Gleichzeitig wartet das Unternehmen auf die Untersuchungsergebnisse aus seinem Bohrprogramm in der Lithiumlagerstätte Zoro mit Bohrungen über 1.140 Meter. Schwerpunkt dieses ersten Bohrprogramms war Gang Nr. 1 (Dyke #1) von sieben bekannten Gängen. In jedem der sieben Bohrlöcher wurde erfolgreich spodumenhaltiger Pegmatit durchteuft. Spodumen ist ein wichtiges lithiumhaltiges Erzmineral, das in Hartgestein-Lithium-Minen weltweit verbreitet ist. Aus diesen Bohrlöchern wurden insgesamt 143 zersägte Kernproben an Activation Laboratories (Ancaster, Ontario) zur Untersuchung und Multi-Element-Analyse gesandt. Das Unternehmen wird die Ergebnisse veröffentlichen, sobald sie vorliegen.





Keith Anderson, President und CEO, merkt dazu an: Wir warten gespannt auf die Untersuchungsergebnisse aus unserem ersten Bohrprogramm in der Lithiumlagerstätte Zoro. Nach diesen Ergebnissen wird sich die weitere Exploration von Gang Nr. 1 richten; zusammen mit der Interpretation weiterer historischer Daten werden sie uns in unserem zweiten Bohrprogramm leiten, wie die sechs weitere bekannten spodumenhaltige Pegmatitgänge in der Lagerstätte beprobt werden sollen.



Far Resources Ltd. ist ein Explorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel FAT notiert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung und Erschließung von Mineralprojekten in stabilen Rechtsstaaten gerichtet. Nähere Einzelheiten erhalten Sie auf unserer neuen Webseite unter www.farresources.com. Far Resources könnte aussichtreiche Konzessionsgebiete oder Optionen auf diese erwerben, um seinem Ziel gerecht zu werden, Mineralprojekte zu identifizieren, weiterentwickeln und fördern. Far Resources verfügt über Optionen auf den Erwerb des Lithiumkonzessionsgebiets Zoro in Manitoba (Kanada) und des Konzessionsgebiets Winston in New Mexico (USA). Far Resources hat eine Option auf das zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Tchentlo Lake in British Columbia (Kanada) an Alchemist Mining Inc. vergeben.



Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder anerkannt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit der Meldung. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und Ausdruck der aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Ansichten und Annahmen des Managements sowie den derzeit vorliegenden Informationen. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Gewährleistungszusagen sind und bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die eine deutliche Abweichung der zukünftigen Ergebnisse von den aktuellen Erwartungen bewirken können. Diese vorsorglichen Hinweise sowie diejenigen, die in den auf SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Unterlagen ausgewiesen sind, gelten ausdrücklich für sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben - zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Folge von zukünftigen Ereignissen oder Umständen. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar und das Unternehmen vermittelt auch keine Wertpapierkäufe in Rechtssystemen, in denen der Kauf, das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wäre.



Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Diese Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Bürger nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von deiner solchen Registrierungsverpflichtung.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!









