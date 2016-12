WAZ: Frage der Gerechtigkeit

- Kommentar von Michael Kohlstadt zu Kindergeld-Betrug

(ots) - Eigentlich ist die Debatte über den missbräuchlichen

Kindergeldbezug ein alter Hut. Seit Jahren klagen Bürger und Behörden

darüber, wie es bestimmten Gruppierungen von EU-Ausländern gelingt,

die deutschen Sozialsysteme zu ihrem Vorteil auszunutzen. Geht es um

Betrug, muss der Staat umgehend einschreiten. Das ist in der

Vergangenheit oft viel zu lax geschehen. Und es ist vollkommen

legitim, laut über schärfere Kriterien nachzudenken, so wie es Sigmar

Gabriel jetzt spät tut.



Freilich liegt die Sache nicht so einfach, wie es die Forderung

des SPD-Chefs nach neuen Kindergeld-Regeln für EU-Ausländer

suggeriert. Ist denn gleich jeder Bezug von Kindergeld durch eine

bitterarme Roma-Familie ein himmelschreiender Skandal? Und hat es

eine Frau aus Osteuropa, die die großen Personallücken in unseren

Pflegeheimen ausfüllt und ihren Nachwuchs dafür daheim lässt,

verdient, dass man ihr das Kindergeld kürzt, nicht aber der deutsche

Einkommensmillionär? Fragen der sozialen Gerechtigkeit sollte man

offen diskutieren und sie nicht einem vermeintlichen Volkswillen

opfern, auch wenn das Wahljahr vor der Tür steht. Das gilt für alle,

besonders aber für Sozialdemokraten.







