WAZ: Ein Konsument, so gläsern wie nie

- Stephanie Weltmann über Bonuskarten

(ots) - Am stoischen Duktus mancher Verkäuferin hätte sich

wohl selbst der griechische Felsenschieber Sisyphos abgekämpft: Ob im

Bekleidungsgeschäft, an der Tankstelle oder im Buchhandel, auch der

schnödeste Alltagseinkauf gilt erst mit dieser Frage als vollendet:

"Haben Sie eine Kundenkarte?"



Jeder dritte Deutsche soll mindestens eine dieser Treuekarten im

Portemonnaie haben. Er mag damit das Versprechen auf Rabatte und

Angebote verbinden, doch den größeren Nutzen haben die Händler. Ihnen

liefert die Vorteilskarte wertvolle Informationen über den Kunden,

wann er wo welches Produkt einkauft, damit über Gewohnheiten und

Vorlieben. Im besten Fall nutzen Firmen dies, um gezielter zu werben

und Umsätze zu steigern. Im schlimmsten Fall gelangen Daten -

beabsichtigt oder nicht - an Dritte.



Nun könnte man das als Kleinigkeit abtun, wissen Google, Amazon

und Facebook längst mehr über eine Person als der eigene Vater. Doch

gerade weil der Bürger so gläsern sein kann wie nie, sollte jede

Freigabe persönlicher Daten wohlüberlegt sein. Und bei Treuekarten

hinterfragt werden: Was habe ich davon?







