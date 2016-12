Lausitzer Rundschau: Eine Vorschrift für den Ofen - Zum Streit um ein innerstädtisches Fahrverbot für Dieselautos

(ots) - Man verlangt von Deutschen, Ausländern, Rentnern,

Gastwirten, Steuerzahlern, überhaupt von allen, dass sie die Gesetze

einhalten. Und zwar penibel. Verlangt man es auch von der Industrie?

Die Feinstaub- und Stickoxidgrenzwerte sind seit Langem deutsches und

europäisches Gesetz. Sie werden jedoch in vielen deutschen

Großstädten systematisch überschritten, wegen des Verkehrs. Nun gibt

es zwei Möglichkeiten: Entweder man sagt, okay, wir können das Gesetz

nicht einhalten. Dann muss man es kippen und der Bevölkerung

ehrlicherweise verkünden: Sorry, aber Arbeitsplätze gehen vor

Gesundheit. Oder man sagt, wir wollen das Gesetz durchsetzen. Dann

muss man die Autos sauberer machen oder, sofern das nicht geht, ihnen

die Einfahrt in die Stadt untersagen. Letzteres möchte

Umweltministerin Barbara Hendricks nun in verschiedenen Varianten

möglich machen und erntet einen Proteststurm der Industrie und

angeschlossener Lobbyisten. Allerdings sind Fahrverbote so eine

Sache. Sie wirken sofort, haben aber erhebliche Nebenwirkungen. Nicht

nur die Autoindustrie wird getroffen, der gesamte

Wirtschaftskreislauf wird gestört. Lieferanten können nicht liefern

oder brauchen umständlich zu beschaffende Ausnahmegenehmigungen,

Pendler können nicht pendeln. In einer auf das Auto gegründeten

Gesellschaft sollte so etwas das allerletzte Mittel sein. Das Problem

ist nur, dass die Autoindustrie die ersten, zweiten und dritten

Mittel nicht nur nicht ergriffen, sondern mit voller Absicht

ignoriert hat. Sie hätte seit Jahren sauberere Motoren anbieten

können, auch Elektrofahrzeuge oder Hybride. Die deutsche

Autoindustrie aber hat voll auf den Diesel gesetzt, weil er mehr Geld

brachte. Die Motoren wurden scheinbar immer sparsamer, doch die

Stickoxidbelastung am Straßenrand sank komischerweise trotzdem nicht,

die mit Feinstaub nur sehr langsam. Die Erklärung für dieses



Mysterium ist in der Elektronik und auf den Rollenprüfständen zu

finden, die Erklärung heißt systematischer Betrug. Und jetzt lautet

die Frage: Ab wann ist mal Schluss mit lustig? Geht Arbeitsplatz

tatsächlich vor Gesundheit? Man könnte natürlich noch einmal einen

letzten Aufschub geben. Die Industrie zwingen, nun aber endlich

umzurüsten. Genau das hatte die gleiche Umweltministerin im Sommer

sogar vor, als sie in den Klimaschutzplan schreiben wollte, dass ab

2030 keine Autos mit Verbrennungsmotoren neu mehr zugelassen werden

dürfen. Es wäre eine weitere Frist von 13 Jahren gewesen, genug für

die Marktreife der Elektrofahrzeuge und ihrer Infrastruktur und mehr

als jeder andere bekommt, der gegen Gesetze verstößt. Doch auch das

wollten die Autoindustrie und ihre angeschlossenen Lobbyisten nicht,

sie stoppten die Vorschrift. Sie wollen überhaupt keine Vorschriften.

Fazit: Wenn die Feinstaubbelastung dadurch nicht noch weiter steigen

würde, könnte man mit den europäischen Abgasrichtlinien eigentlich

auch genauso gut den Ofen heizen. Jedenfalls in Deutschland.







