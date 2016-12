Badische Neueste Nachrichten: Konfliktscheu - Kommentar von RUDI WAIS

(ots) - Nur weil sich nach zwei turbulenten Tagen nun

alles in einem erzwungenen vorweihnachtlichen Frieden auflöst, ist

das Problem dahinter ja noch nicht gelöst. So lange Angela Merkel ihm

das Gefühl gibt, auf ihn vor allem komme es an, wird ein Mann wie

Erdogan seine Grenzen immer weiter austesten - und sie immer weiter

zu Lasten seiner Partner verschieben.







