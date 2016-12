Westfalen-Blatt: zu IWF-Chefin Christine Lagarde

(ots) - Christine Lagarde war sich ihrer Sache sicher.

Wie sonst konnte sie das Gericht vor dem Urteilsspruch, von dem doch

ihre Zukunft als IWF-Chefin abhing, in Richtung Washington verlassen?

Sie konnte sich ihrer Sache sicher sein - schon wegen der Nähe der

Staatsanwaltschaft und der Mehrheit der Richter zur Politik. Das

Urteil fiel entsprechend aus und berücksichtigt in keiner Weise den

hohen Schaden von 400 Millionen Euro für den Staat. Lagarde konnte

sich auch sicher sein, weil der IWF sie 2011 in voller Kenntnis

der Vorwürfe zur Nachfolgerin des unterm Verdacht der Zuhälterei

stehenden Dominique Strauss-Kahn zu seiner Chefin kürte.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.12.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1438068

Anzahl Zeichen: 954

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung