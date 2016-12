Westfalen-Blatt: zum Atom-Abkommen

(ots) - Was ist ein Abkommen zur Atomsicherheit wert,

wenn es keine Sicherheit schafft? Das Papier, das Deutschland und

Belgien jetzt unterschrieben haben, mag den Informationsaustausch

auf neue, rechtlich bindende Füße stellen. Aber es ist kein Beitrag,

der die deutschen Nachbarn des Benelux-Landes beruhigen könnte. Dass

sich Fachleute bilateral treffen und austauschen - schön und gut.

Doch das sind keine Visiten, die irgendwelche Erkenntnisse über den

wahren Stand der Sicherheitsfragen bringen. Wenn sich schon die

Bundesumweltministerin quälen musste, um etwas Positives an dem

Abkommen zu finden, darf man es offen sagen: Das Dokument ist das

Papier kaum wert, auf dem es steht. Die Vereinbarung ist kein

Instrument, um die Sorgen der Menschen rund um die belgischen Meiler

abzubauen. Die Regierung in Brüssel hat die zentrale Botschaft

nicht verstanden: Die Wahl ihrer Energiequellen mag zu den nationalen

Hoheiten eines Staates gehören, bei der Sicherheit hört dieser

Egoismus allerdings auf. Deutschland hat trotzdem gut daran getan,

diesen ersten Schritt für mehr Zusammenarbeit zu gehen.







