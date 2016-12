Mittelbayerische Zeitung: Die EU muss sichändern /

(ots) - Europa ist bei vielen ein Synonym für alles,

was falsch läuft, Geld kostet, bürokratisch und weltfremd ist. Diese

Wahrnehmung ist hausgemacht. Es ist gang und gäbe in Deutschland (wie

in den anderen Staaten der EU auch), dass Politiker mit dem Finger

auf Brüssel zeigen, wenn die Bürger gegen Vorgaben der EU auf die

Straße gehen. Dabei ist die EU nichts, was von einem anderen Planeten

auf die Erde gesandt wurde mit dem Ziel, die Staaten Europas zu

gängeln. Die Europäische Union und alle ihre Institutionen sind

besetzt mit Vertretern der Mitgliedsstaaten. Viele Politiker, die auf

Brüssel schimpfen, meckern über Beschlüsse, die ihre Parteifreunde

mitgetragen oder gar initiiert hatten. Diese Schuldzuweisungen haben

einen großen Anteil an der allgemeinen Europaverdrossenheit vieler

Menschen. Sicher: Diese Europäische Union muss schlanker und

effizienter sein. Sie muss sich aus vielem heraushalten, was die

Einzelstaaten auch selbst regeln können. Aber ohne EU kann kein Staat

sich in einer globalen Welt behaupten. Es ist kein Wunder, dass

Großbritannien sich trotz Brexit eng an die EU binden möchte. Am Ende

steht die Frage, wem das Scheitern Europas nutzen würde. Die Antwort:

allen, nur nicht den Europäern.







