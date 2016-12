Rheinische Post: Experten warnen vor Gift in Spielzeug

(ots) - Viele Spielsachen für Kinder weisen nach

Ansicht von Verbraucherschützern eine zu hohe Belastung durch

Chemikalien auf. "Für krebserregende, erbgutschädigende und

fortpflanzungsgefährdende Substanzen stammen die Grenzwerte aus dem

europäischen Chemikalienrecht und sind für Kinder zu hoch", sagte

eine Sprecherin der NRW-Verbraucherzentrale der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Auch beim

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sieht man nach Anpassungen

im Rahmen der EU-Spielzeugrichtlinie die Bundesregierung in der

Pflicht, bei den Grenzwerten nachzusteuern. "Spezifische Grenzwerte

für eine Reihe von Substanzen in Spielzeug für Kinder unter 36 Monate

oder Spielzeug, das bestimmungsgemäß in den Mund genommen wird,

wurden neu festgelegt", sagte BfR-Expertin Bärbel Vieth. Das betreffe

etwa einige Konservierungsmittel, die sensibilisierend wirken, um so

die Kinder vor einer Kontaktallergie zu schützen. "Trotzdem besteht

weiterer Nachbesserungsbedarf", sagte Vieth der "Rheinischen Post".

Der für gesundheitlichen Verbraucherschutz zuständige Bundesminister

Christian Schmidt (CSU) kündigte auf Anfrage an, sich bei der

EU-Kommission "dafür stark zu machen", dass die Grenzwerte der

Richtlinie entsprechend neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen

angepasst würden.







