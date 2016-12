Ricksoft veröffentlicht Add-on für Verknüpfung von ECM-Funktion mit "Confluence", der Kollaborationssoftware für Teams

(ots) - Das in Tokio ansässige Unternehmen

Ricksoft Inc. hat am 16. Dezember seinen "Alfresco connector for

Confluence"-Release angekündigt, ein Add-on, mit dem Benutzer über

die Verknüpfung mit Alfresco Atlassian Confluence um die ECM

(Enterprise Content Management)-Funktion ergänzen können. Confluence,

Atlassians Kollaborationssoftware für Teams, wird von mehr als 30.000

Kunden weltweit für gemeinsam geteilte Dokumente genutzt.



(Logo: https://en.ricksoft.jp/control/img/confluence_title.png)



- Produktüberblick



https://marketplace.atlassian.com/plugins/jp.ricksoft.plugins.alfr

esco-for-confluence/server/overview



Es gibt bei Confluence keine Funktion, mit der Dateien zwischen

Speicherplätzen oder Seiten freigegeben werden können. Dateien müssen

daher an jeden Speicherplatz oder jede Seite angehängt werden.

"Alfresco Connector for Confluence" ermöglicht die gemeinsame Nutzung

von Dateien durch die Verknüpfung der Dateien mit Speicherplätzen

oder Seiten. Die Hauptmerkmale sind wie folgt.



- Datenaustausch:



"Alfresco connector for Confluence" ist ein ausgezeichnetes

Add-on, um Dateien zwischen Speicherplätzen und Seiten zu teilen.

Durch die Aktualisierung einer Datei lässt sich die auf den

verknüpften Seiten angehängte Datei aktualisieren. Die Dateien können

zwischen "Confluence" und der Projektmanagement-Software JIRA durch

Kollaboration mit "Alfresco connector for JIRA" ausgetauscht werden.



(Abbildung 1:

https://en.ricksoft.jp/control/img/confluence_tmb01.png)



- Vorschau für mehrere Dateitypen:



Vorschau für Microsoft Office Dateien (Excel, Word, PowerPoint,

etc.), Adobe Illustrator und Photoshop, CAD-Dateien und Videodateien

(mov, mp4, etc.) mit Alfresco in Confluence. Auch die

Versionsgeschichte, die es Teams ermöglicht, frühere Iterationen des



Inhalts zu sehen, ist in Confluence verfügbar.



(Abbildung 2:

https://en.ricksoft.jp/control/img/confluence_tmb02.png)



- Verfügbarkeit:



Das Add-on ist ab sofort auf dem Atlassian Marketplace verfügbar.



https://marketplace.atlassian.com/plugins/jp.ricksoft.plugins.alfr

esco-for-jira/server/overview



Informationen zu Ricksoft Inc.:



Ricksoft Inc. ist, ausgewählt aus den "Atlassian Enterprise

Experts", die Nummer Eins der "Atlassian Platinum Experts" in der

APAC-Region.



Offizielle Website: https://en.ricksoft.jp/







Pressekontakt:

Miyuki Sawada

Marketing

Ricksoft Inc.

Tel: +81-3-6262-3947

E-Mail: mkt(at)ricksoft.jp



Original-Content von: Ricksoft Inc., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ricksoft Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 01:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1438090

Anzahl Zeichen: 2971

Kontakt-Informationen:

Firma: Ricksoft Inc.

Stadt: Tokio





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung