Rheinische Post: MSV Duisburg und Trainer Gruev streben Vertragsverlängerung an

(ots) - Nach dem Ende der Hinrunde in der 3.

Fußball-Liga wollen der MSV Duisburg und Trainer Ilia Gruev die

Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit intensivieren. "Im

Trainingslager in Portugal kann man sich darüber in Ruhe

unterhalten", sagte Gruev der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Der 47-Jährige überwintert mit

seinem Team als Spitzenreiter. Gruevs Vertrag läuft am Saisonende

aus. "Wir haben schon damit angefangen", sagte der Bulgare zum Stand

der Verhandlungen. "Ich fühle mich wohl hier, das ist eine sehr gute

Voraussetzung, um über alles Weitere zu reden."



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1438091

Anzahl Zeichen: 917

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung