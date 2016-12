Mindtree wurde von unabhängigem Marktforschungsunternehmen als unter mittelgroßen Offshore-Anbietern führend für Application Outsourcingfähigkeiten genannt

Die Kombination aus Digital Customer Experience, Digital

Operational Excellence und Application Management wird hervorgehoben



Mindtree (http://www.mindtree.com), ein global tätiges Unternehmen

im Bereich Technologiedienstleistungen und digitale Transformation,

wurde von Forrester Research Inc., einem unabhängigen Technologie-

und Marktforschungsunternehmen, als unter mittelgroßen

Offshore-Anbietern führend im Application Outsouring genannt.

Mindtree wurde in dem Bericht mit dem Titel 'The Forrester Wave(TM):

Application Outsourcing- Kapazitäten mittelgroßer Offshore-Anbieter,

4. Quartal 2016' genannt.



Forrester hat Mindtree sowie 11 weitere Anbieter anhand von 33

Kriterien in Bezug auf aktuelles Angebot und Strategie als auch auf

Marktpräsenz bewertet. Mindtree hat die höchste Bewertung erhalten -

bei den aktuellen Kriterien hinsichtlich des Angebots und der

Strategie als auch bei Design- und Analysemöglichkeiten. Die

Bewertung von Mindtree in Bezug auf Agilität, Automation und

Produktkriterien ist eine der besten. Der vollständige Bericht steht

bereit hier (http://possible.mindtree.com/forrester-application-outso

urcing.html).



In dem Bericht stellt Forrester fest, dass das "Unternehmen mehr

als nur Kosten- und Liefereffizienz bietet, die heute zu den

Schlüsselfaktoren gehören. Sie streben nun Partnerschaften an, die

Handlungshilfen bieten, über die Technologie und die unmittelbare

Leistung hinaus." Der Bericht stellt folgendes fest: "Mindtree gehört

zu den wenigen Anbietern mit indischem Erbe, die digitale

Kundenerfahrungen mit digitaler betrieblicher Exzellenz und

Anwendungsmanagement-Stärken verbinden."



Der Bericht stellt weiterhin fest: "[Mindtree] passt gut zu

Unternehmen, deren Fahrplan für die digitale Transformation über



Systems of Engagement hinausreicht und Systems of Record umfasst,

insbesondere im Finanzdienstleistungs-, Einzelhandels-,

Verbrauchsgüter-, Reise- und High-Tech- und

Unterhaltungselektroniksektor."



"Viele der weltweit führenden Unternehmen sind davon abhängig,

dass Mindtree ihnen hilft, ihre Abläufe an allen Punkten der

Technologie-Wertschöpfungskette zu optimieren", sagte Rostow Ravanan,

CEO von Mindtree. "Wir sind stolz darauf, dass Forrester uns in Bezug

auf das Application Outsourcing als führend anerkannt hat, zusammen

mit unserem Kerngeschäft als digitaler Transformationsspezialist."



Über Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] bietet Dienstleistungen ? von der

Konzeption bis zur Ausführung ? auf dem Gebiet der digitalen

Transformation und Technologie und unterstützt damit Kunden der

Global 2000 (FORBES), ihre Konkurrenz zu übertreffen. "Born digital"

ist ein agiler, kollaborativer Ansatz von Mindtree zur Entwicklung

kundenspezifischer Lösungen innerhalb der digitalen

Wertschöpfungskette. Gleichzeitig trägt die umfassende Fachkompetenz

des Unternehmens auf dem Gebiet des Infrastruktur- und

Anwendungsmanagements dazu bei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu

verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von den Mitbewerbern

abheben möchten, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das

Umsatzwachstum beschleunigen möchten, wir können Ihnen dabei helfen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.







