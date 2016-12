Wirecard startet Zahlungsabwicklung in Australien, mit Cuscal als Partner / Wirecard erweitert die globale Zahlungsabwicklung und liefert Internet-Technologie zur Digitalisierung des Zahlungsverkehrs

(ots) - Wirecard AG und Cuscal, einer der

führenden Zahlungsdienstleister in Australien, arbeiten künftig

zusammen, um Wirecards Acquiring-Services in ganz Australien

bereitzustellen, wobei Cuscal die Rolle des Acquiring BIN-Sponsors

übernehmen wird. Hierzu gehört die Nutzung von Wirecards

Omnichannel-Zahlungsabwicklungsplattform für Kredit- und

Debitkartentransaktionen in Australien.



Durch die Partnerschaft mit Cuscal kann Wirecard australischen und

internationalen Händlern mit Sitz in Australien die effizienteste

Zahlungseinbindung- und Abwicklung anbieten: von E-Commerce- über

POS- bis hin zu mPOS-Lösungen. Wirecards Angebot kann an die

individuellen Anforderungen der einzelnen Händler angepasst werden,

was zu besseren Conversion Rates am Checkout führt. Damit versetzt

Wirecard Unternehmen wie Fluggesellschaften, FinTech-Unternehmen und

den Einzelhandelssektor in die Lage, Internet-Technologie zu nutzen

und neben den Zahlungen auch das gesamte Einkaufserlebnis zu

digitalisieren.



Neben der Zusammenarbeit mit Cuscal im Bereich Acquiring soll die

Partnerschaft in Kürze auch auf das Issuing erweitert werden. Das

bedeutet, dass Wirecard seinen australischen Kunden künftig die

gesamte Wertschöpfungskette im Payment-Bereich bieten kann. Diese

Palette reicht von der Ausgabe herkömmlicher und virtueller

Prepaid-Karten über Zahlungsabwicklung bis hin zu Risikomanagement

und mobilen Bezahllösungen.



Colin Sultana, General Manager, Product & Service bei Cuscal,

sagt: "Wir freuen uns sehr, Wirecard in Australien unterstützen zu

können, denn wir möchten unsere Fachkenntnisse und Größenvorteile

nutzen, um das Wachstum bestehender Unternehmen zu fördern und neue

Unternehmen beim Markteintritt zu unterstützen. Durch die

Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Wirecard regen wir den Wettbewerb

bei Payment-Lösungen an, fördern Innovation und geben Firmen mehr



Auswahl, was letztlich für alle Marktteilnehmer von Vorteil ist."



Grigoriy Kuznetsov, Executive Vice President Global Financial

Services bei Wirecard, fügt hinzu: "Wir freuen uns, unsere

Zusammenarbeit mit Cuscal weiter auszubauen. So können wir unsere

globalen Händler-Acquiring-Lösungen auf einen der größten

Payment-Märkte der Welt ausweiten und dafür sorgen, dass unsere

Kunden überall in der Welt in den Genuss von konsistentem Service und

nahtlosem Zugang zu Bezahloptionen kommen."



Cuscal und Wirecard arbeiten bereits seit über einem Jahr

zusammen. Cuscal bietet Payment-Services für über 100 australische

Finanzinstitutionen, Fluggesellschaften und andere Organisationen.

Cuscal wickelt rund 16 Prozent aller EFT-Transaktionen in Australien

ab, verwaltet rund 40 Prozent der australischen Geldautomaten sowie

sieben Millionen Debit-, Kredit- und Prepaid-Karten.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der

Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen

anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die

Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den

elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen

internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden

Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe

eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen

Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette

Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und

Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere

Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen

Sie uns auf Twitter (at)wirecard.



Über Cuscal:



Cuscal ist Australiens führender, unabhängiger Anbieter von

Payment-Lösungen, wozu unter anderem Karten- und Acquiring-Produkte,

Betrugsprävention, EFT-Switching und Direct Entry gehören. Wir

verarbeiten 16 Prozent aller australischen EFT-Transaktionen,

verwalten über sieben Millionen Karten und übernehmen das Switching

und Acquiring für rund 40 Prozent der australischen Geldautomaten.

Cuscal arbeitet mit über 100 Kunden aus unterschiedlichen Branchen

zusammen, u.a. Finanzdienstleistern, Fluggesellschaften, FinTechs und

Einzelhändlern. Wir nutzen unser Know-how, um bestehenden Unternehmen

zu mehr Wachstum sowie dem Markteintritt in Australien zu verhelfen.

Dies fördert den Wettbewerb in der gesamten Branche, steigert

Innovationen und gibt Firmen und Verbrauchern mehr Auswahl. Weitere

Informationen unter: www.cuscal.com.au







Pressekontakt:

Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz(at)wirecard.com



Cuscal-Medienkontakt:



Cuscal Limited

Jake Waddell

Tel.: +61 (0) 8299 9091

E-Mail: jwaddell(at)cuscal.com.au



Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wirecard AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 07:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1438105

Anzahl Zeichen: 5477

Kontakt-Informationen:

Firma: Wirecard AG

Stadt: Aschheim (München)





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung