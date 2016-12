Bedford-Strohm: Im Gebet vereint/Entsetzenüber Gewalttat von Berlin

(ots) - Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen

Kirche in Deutschland (EKD), der bayerische Landesbischof Heinrich

Bedford-Strohm, äußert sich zur gestrigen Gewalttat in Berlin: "Mit

vielen Menschen in Deutschland und weltweit bin ich im Gebet für die

Opfer einer fürchterlichen Gewalttat vereint. Wir alle sind entsetzt

über diese brutale und sinnlose Gewalt. So viele unschuldige Menschen

sind ihr zum Opfer gefallen. Ich kann mir vorstellen, welche Abgründe

sich jetzt für die Familien der Opfer auftun, die ihre Liebsten durch

diese feige Gewalttat verloren haben."



Am heutigen Dienstag findet um 18 Uhr ein Gedenkgottesdienst in

der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt. Weitere Auskünfte

erhalten Sie bei der Leiterin der Pressestelle der EKBO,Heike

Krohn-Bräuer, unter Tel. 030/24344-287, h.krohn(at)ekbo.de



Hannover/München, 20. Dezember 2016



Datum: 20.12.2016

