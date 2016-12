"Von der Last, ein Geheimnis zu tragen" - Detektiv im Interview

Für den MDR interviewte Karoline Scheer, Trägerin des Deutschen Radiopreises 2014, Patrick Kurtz von der Kurtz Detektei Dortmund zum Thema "Geheimnisse".

Ein paar der gängigen Klischees über Detektive sah Karoline Scheer beim Zusammentreffen mit Patrick

Das Rätsel um Großmutters Schatzschatulle



Unlängst widmete die Journalistin Karoline Scheer, Trägerin des Deutschen Radiopreises 2014 in der Kategorie Beste Reportage, dem Thema "Geheimnisse" ein Feature im Mitteldeutschen Rundfunk und interviewte dafür unter anderem Patrick Kurtz, Inhaber unserer Dortmunder Detektei.



Im Jahr 2007 hatte die Autorin eine verschlossene Metallkiste von ihrer verstorbenen Großmutter geerbt - ohne den dazugehörigen Schlüssel. Seither treibt sie die Frage um, was diese Kiste wohl beinhalten könnte. Das Gedankenspiel führte Karoline Scheer weiter zu der Entscheidung, ob sie die Kiste öffnen oder sie verschlossen lassen sollte - Geheimnis lüften oder Geheimnis wahren? Zur Entscheidungshilfe interviewte sie diverse Gesprächspartner: einen Hacker, einen Blogger, einen Professor der Universität Tübingen und einen Privatdetektiv - Patrick Kurtz.



Den gesamten Beitrag, der zunächst auf MDR Kultur und anschließend auf anderen ARD-Kulturwellen ausgestrahlt wurde, können Sie sich beim MDR anhören (Patrick Kurtz ab Minute 20:50). Die dauerhafte Verfügbarkeit der Audiodatei ist allerdings nicht garantiert und kann unsererseits nicht beeinflusst werden, da dies im Entscheidungsrahmen des Mitteldeutschen Rundfunks liegt. Nachfolgend finden Sie eine Niederschrift des veröffentlichten Gesprächsteils zwischen Karoline Scheer und Patrick Kurtz:



Detektiv zum Thema Geheimnisse

Inhaber der Kurtz Detektei Dortmund im Interview



Kurtz Detektei Dortmund

Münsterstraße 56

44145 Dortmund

Tel.: 0231 8401 0065

Mail: kontakt(at)kurtz-detektei-dortmund.de



Web: http://www.kurtz-detektei-dortmund.de







Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter https://www.kurtz-detektei-dortmund.de

For further information please visit our website: https://www.kurtz-detektei-leipzig.de/kurtz-detective-agency-leipzig-germany/

Para obtener más informaciones por favor visita nuestra página web: https://www.kurtz-detektei-berlin.de/kurtz-agencia-de-detectives-berlin-alemania/



Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.