Louis-Vuitton-Sammler Axel Währisch: Luxuskoffer als Anlageobjekt

(firmenpresse) - Louis Vuitton: Das sind nicht nur moderne Accessoires wie Handtaschen, Portemonnaies und Schals sondern auch antike Truhen als Sammlerobjekte. Diese einmaligen, beeindruckenden Louis Vuitton Truhen sind als Geldanlage stark nachgefragt.



Im Blog des hoch frequentierten "Shots Magazin" klärt Experte Axel Währisch (45) jetzt exklusiv über antike Sammlerstücke als Anlageobjekte auf. Denn was viele nicht wissen: Eine Wertsteigerung der "Trunks" ist oft fast garantiert.



Warum das Baggage Label so wichtig ist, was mit Funden von Louis Vuitton Reisetruhen sowie Schrankkoffern passiert und warum Truhe nicht gleich Truhe ist, lesen Sie nun inklusive Bildergalerie bei "Shots".



Axel Währisch, der anerkannte Fachmann für antike Truhen und historisches Überseegepäck dem Luxussegment, kauft Louis-Vuitton-Gepäck an und berät Interessierte bei der Einrichtung sowie dem Aufbau einer eigenen Sammlung.



In Zeiten nicht vorhandener Zinsen sucht sich das Kapital immer neue Anlagemöglichkeiten. Während sich die Sammler und Händler von normalen Antiquitäten über einen erheblichen Preisverfall beklagen, der seinesgleichen sucht, erfreut sich historisches Reisegepäck bei der Wohnungseinrichtung immer größerer Beliebtheit.



Und hier geht es direkt zum Artikel über antike Truhen als Sammlerobjekte: http://www.shots.media/people/2016/louis-vuitton-experte-axel-waehrisch-ueber-antike-truhen-als-sammlerobjekte/11842







