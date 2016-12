Sir Edward's veröffentlicht eine Reihe von Kurzfilmen zur Geschichte seines Rare-Blended Scotch Whisky

Scotch Whisky hat eine wahrhaft uralte Tradition und ist das

Produkt einer erstaunlichen Entwicklung und authentischer

Fachkenntnisse (http://en.siredwards.com/discover-the-world-of-whisky

/discover-the-world-of-whisky-in-video/). Viele Jahre lang hat Sir

Edward's das Geheimnis seiner Scotch-Whisky-Blends streng gehütet, um

jetzt endlich seine Pforten zu öffnen und einen Blick hinter die

Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:



http://www.multivu.com/players/English/7631351-discover-legend-sir

Eine Reihe von Kurzfilmen enthüllt die Essenz der Marke Sir

Edward's. Sir Edward's stammt aus einer erlesenen Auswahl passender

Elemente der feinsten Scotch Whiskys, die nach alter Tradition mit

viel Geduld in Schottland destilliert und gereift werden. Das

Ergebnis ist ein wundervoll reichhaltiger, geschmackvoller Whisky mit

subtilen holzigen und malzigen Noten. Ein einziger Schluck von Sir

Edward's nimmt Sie mit auf eine Reise in seine berühmte Heimat.



SIR EDWARD'S SCOTTISH AT HEART



Mehr zur Legende von Sir Edward's erfahren Sie auf unserer

Website: http://www.siredwards.com



In Spanisch: http://es.siredwards.com



SIR EDWARD'S: WICHTIGE FAKTEN



- Hergestellt in Schottland



- 1,5 Millionen Kisten à Liter im Jahr 2015 verkauft



- Überragendes internationales Wachstum: +31 % in 5 Jahren



- Platz 5 unter den Scotch-Whisky-Marken in Frankreich, dem

weltweit größten Markt für Whisky



- Goldmedaille 2016 bei der International Spirits Challenge



- Goldmedaille 2016 bei der IWSC



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an BARDINET:

Raphaele DELERUE SIR EDWARD's Brand Manager,

raphaele.delerue(at)bardinet.fr , +33-5-56-35-84-85



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/449422/BARDINET___LA_MARTI



Video:



http://www.multivu.com/players/English/7631351-discover-legend-s

Datum: 20.12.2016 - 08:01

Kontakt-Informationen:

Firma: La Martiniquaise - Bardinet

