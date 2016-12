Stationäre Krankenhauskosten 2015 auf 84,2 Milliarden Euro gestiegen

(ots) - Die Kosten der stationären Krankenhausversorgung

betrugen im Jahr 2015 rund 84,2 Milliarden Euro. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 3,8 % mehr als im

Jahr 2014 (81,2 Milliarden Euro).



Umgerechnet auf rund 19,2 Millionen Patientinnen und Patienten,

die 2015 vollstationär im Krankenhaus behandelt wurden, lagen die

stationären Krankenhauskosten je Fall bei durchschnittlich 4 378 Euro

und damit um 3,3 % höher als im Jahr zuvor (4 239 Euro).



Die Gesamtkosten der Krankenhäuser beliefen sich im Jahr 2015 auf

97,3 Milliarden Euro (2014: 93,7 Milliarden Euro). Sie setzten sich

im Wesentlichen aus den Personalkosten von 58,5 Milliarden Euro (+

4,1 % gegenüber 2014), den Sachkosten von 36,2 Milliarden Euro (+ 3,4

%) sowie den Aufwendungen für den Ausbildungsfonds von 1,3 Milliarden

Euro (+ 4,3 %) zusammen. Weitere 1,4 Milliarden Euro entfielen auf

Steuern, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie auf Kosten der

Ausbildungsstätten. In den Gesamtkosten waren Ausgaben für

nichtstationäre Leistungen (unter anderem Kosten für die Ambulanz

sowie für wissenschaftliche Forschung und Lehre) in Höhe von 13,1

Milliarden Euro enthalten.



Die durchschnittlichen stationären Kosten je Fall waren in

Brandenburg mit 3 953 Euro am niedrigsten und in Hamburg mit 5 013

Euro am höchsten. Diese regionalen Unterschiede sind auch strukturell

bedingt: Sie werden vom Versorgungsangebot sowie von der Art und

Schwere der behandelten Erkrankungen beeinflusst. Die deutlichste

Steigerung der stationären Kosten je Fall im Vergleich zum Vorjahr

gab es in Schleswig-Holstein mit + 5,0 %. Den geringsten Anstieg gab

es im Saarland mit + 0,7 %.



Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mit

Tabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind im

Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter



http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.





Weitere Auskünfte gibt:

Thomas Graf,

Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 69,

www.destatis.de/kontakt







Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Pressestelle

E-Mail: presse(at)destatis.de



Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Statistisches Bundesamt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1438117

Anzahl Zeichen: 2508

Kontakt-Informationen:

Firma: Statistisches Bundesamt

Stadt: Wiesbaden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung