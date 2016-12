Erzeugerpreise November 2016: + 0,1 % gegenüber November 2015

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte lagen im November 2016 um

0,1 % höher als im November 2015. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, war dies die erste positive

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr seit Juni 2013 (+ 0,1 %).

Gegenüber dem Vormonat Oktober stiegen die Erzeugerpreise um 0,3 %.



Die Preise für Energie sanken im November 2016 gegenüber dem

Vorjahresmonat um 1,7 %. Gegenüber Oktober 2016 stiegen sie um 0,3 %.

Elektrischer Strom war 5,4 % teurer als im November 2015, hingegen

waren Mineralölerzeugnisse 1,9 % billiger, Erdgas sogar 10,4 %.



Ohne Berücksichtigung von Energie lagen die Erzeugerpreise um 0,8

% höher als im November des Vorjahres. Gegenüber Oktober 2016 stiegen

sie um 0,3 %.



Vorleistungsgüter (Güter, die im Produktionsprozess verbraucht,

verarbeitet oder umgewandelt werden) waren im November 2016 um 0,4 %

teurer als im November 2015. Gegenüber dem Vormonat Oktober stiegen

diese Preise um 0,6 %. Metalle insgesamt kosteten 2,0 % mehr als im

November 2015 (+ 1,8 % gegenüber Oktober 2016). Dabei war Walzstahl

um 1,9 % teurer als im Vorjahr (+ 1,4 % gegenüber Oktober 2016),

Nicht-Eisenmetalle und Halbzeug daraus waren sogar 5,9 % teurer als

im November 2015. Darunter verteuerte sich Kupfer und Halbzeug daraus

gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,6 %, allein gegenüber Oktober 2016

stiegen diese Preise um 9,7 %. Dagegen verbilligte sich Getreidemehl

gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,1 %, Futtermittel für Nutztiere

kosteten 5,9 % weniger als im November 2015. Auch chemische

Grundstoffe waren mit - 0,9 % billiger als im Vorjahresmonat.



Die Preise für Verbrauchsgüter waren im November 2016 um 1,5 %



höher als im November 2015 und stiegen gegenüber Oktober 2016 um 0,3

%. Nahrungsmittel kosteten im Jahresvergleich 2,0 % mehr (+ 0,4 %

gegenüber Oktober 2016). Einen besonders starken Preisanstieg

gegenüber dem Vorjahresmonat wies wieder Butter mit einem Plus von

40,7 % auf (+ 5,1 % gegenüber Oktober 2016). Zucker kostete 7,1 %

mehr als im Vorjahresmonat (+ 0,5 % gegenüber Oktober 2016). Fleisch

ohne Geflügel war um 6,7 % teurer als im November 2015, jedoch gaben

die Preise gegenüber dem Vormonat um 2,1 % nach. Dagegen war Milch

0,7 % billiger als im November 2015, gegenüber Oktober 2016 stiegen

die Milchpreise aber um 7,5 %.



Investitionsgüter waren im November 2016 um 0,6 % teurer als im

November 2015 (+ 0,1 % gegenüber Oktober 2016), Gebrauchsgüter um 1,0

% (unverändert gegenüber Oktober 2016).



Methodische Hinweise:



Der Index misst die Entwicklung der Preise für die von dem

Bergbau, dem Verarbeitenden Gewerbe sowie der Energie- und

Wasserwirtschaft in Deutschland erzeugten und im Inland verkauften

Produkte. Er stellt damit die Preisveränderungen in einer frühen

Phase des Wirtschaftsprozesses dar. Erhebungsstichtag ist jeweils der

15. des Berichtsmonats. Weitere Hinweise befinden sich in den

Erläuterungen zur Statistik.



Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mit

Tabellen sowie weitere Informationen und Funktionen sind im

Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.





