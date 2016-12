In Tirol tanzt man den Pistenwalzer - BILD

(ots) - Nicht alle Pistenraupen sorgen für glatt

gewalzte Schneehänge. Manche von ihnen haben den Beat am Buckel und

verwandeln die Piste in ein Tanzparkett. So wie der Ö3 PistenBully,

der als Disco auf zwei Schneeketten durch das Tiroler Skigebiet

rattert. Wenn das 400-PS starke Gefährt am 7. Jänner durch das Ski

Juwel Alpbachtal Wildschönau rollt, steht bester Sound mit Fernsicht

auf die schneebedeckten Berge am Programm. Dann wird sich zeigen, wie

gut es sich in Skischuhen tanzen lässt. Ab 10.30 Uhr startet die

Party am Wiedersbergerhorn beim Muldenlift. Bis 13.30 Uhr stärken

sich feierlustige Pistenflitzer an der Schneebar und lauschen den

Beats. Danach wird sich der Ö3 PistenBully wieder in Bewegung setzen,

um zur zweiten Party-Station bei der Talstation Pöglbahn zu rattern,

wo von 14.30 bis 17.30 Uhr ordentlich abgefeiert wird.



Zwtl.: Ratterndes Erlebnis als Co-Pilot



Wer einmal selbst in ein 400-PS starkes Pistengerät einsteigen

möchte, der kann sich als Pistenraupen-Copilot anmelden. So kann man

aus einer ganz anderen Perspektive die verschneiten Hänge des Ski

Juwels erkunden, ohne sich anstrengen zu müssen. Im Pistenbully geht

es die steilen Hänge hoch und man erhält so einen Blick hinter das

Geheimnis der perfekt gewalzten Pisten. Montags, mittwochs und

donnerstags kann man sich einen Logenplatz als Co-Pilot sichern.



Zwtl.: Die Perle unter Tirols Skigebieten



Durch sein erweitertes Pistenangebot gehört das Ski Juwel

Alpbachtal Wildschönau mittlerweile zu den 10 größten Skigebieten

Tirols. Das weitläufige Areal bietet für Anfänger und Könner jede

Menge Abwechslung. Während man rund um den Schatzberg ein Meer aus

Roten-Pisten erkundet, bietet das Wiedersbergerhorn sportliche

Abfahren und ein unvergleichliches Freeride-Revier im

Naturschneegebiet. Auf beiden Talseiten gilt: Sowohl Beginner als

auch Fortgeschrittene kommen voll auf ihre Kosten - dafür sorgen 109



abwechslungsreiche Pistenkilometer.



Infos gibt es unter: www.alpbachtal.at



Party mit dem Ö3 PistenBully im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Wenn am 7. Jänner der Ö3 PistenBully im Ski Juwel Alpbachtal

Wildschönau halt macht wird die Skipiste zur Partymeile. Ab 10.30

Uhr startet die Party am Wiedersbergerhorn beim Muldenlift mit

Schneebars und bester Hitmusik. Spätestens dann wird sich zeigen,

wie gut es sich in Skischuhen tanzen lässt. Infos unter:

www.alpbachtal.at

Datum: 7.1.2017

Ort: 6236 Alpbach

Url: www.alpbachtal.at



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /

Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Alpbachtal Seenland Tourismus

MMag. Gabriele Grießenböck

+43 5337 21200

info(at)alpbachtal.at

www.alpbachtal.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4076/aom



*** TP-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.TOURISMUSPRESSE.AT

***



TPT0001 2016-12-20/07:55



Original-Content von: ALPBACHTAL SEENLAND Tourismus, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ALPBACHTAL SEENLAND Tourismus 423261979-jpg-hires.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 07:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1438120

Anzahl Zeichen: 3458

Kontakt-Informationen:

Firma: ALPBACHTAL SEENLAND Tourismus 423261979-jpg-hires.jpg

Stadt: Der Ö3 PistenBully macht am 7.1. die Skipiste im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zum Dancefloor. We





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung