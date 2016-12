Einladung zur Validierungsstudie des ComTeam Kulturprofil- Indikators®

(PresseBox) - In Kooperation mit dem Center for Leadership and People Management der Ludwig-Maximilians-Universität München arbeiten wir, die ComTeam AG Academy + Consulting unter der Leitung von Prof. Dr. Dieter Frey an der Validierungsstudie des ComTeam Kulturprofil-Indikators®. Zur Teilnahme am Online-Fragebogen möchten wir Sie gerne einladen. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen und damit einen Beitrag zur noch sehr jungen Forschung im Bereich der Unternehmenskultur leisten.

Über den ComTeam Kulturprofil-Indikator®

Kultur besprechbar machen

Das Arbeiten an der Unternehmenskultur erscheint oft schwierig. Vielfach bleibt dieses vermeintlich softe Thema eher liegen, da es wenig greifbar ist. Greifbar wird es jedoch durch ein dialogorientiertes Vorgehen, das die Kultur besprechbar macht und die gemeinsame Erkenntnis ermöglicht, wo die derzeitige Kultur hinderlich ist und in welche Richtung sie einer Weiterentwicklung bedarf.

Vorgehen

Der Kulturprofil-Indikator® ist bei jedem größeren Veränderungsprozess als Diagnosewerkzeug wertvoll. Das Tool besteht aus einem Board, auf welchem 4 archetypische Kulturprofile abgebildet sind. Dazu gehören 100 Karten mit typischen Ausprägungen zu Kulturfeldern wie Führung, Leistung, Konflikten, Verbindlichkeit und so weiter.

Zunächst erarbeiten Sie mit Hilfe des Indikators Ihre Ist-Kultur. In einem zweiten Schritt diskutieren und visualisieren Sie die zu den Veränderungen passende Soll-Kultur. Anschließend planen Sie anhand einzelner Kulturfelder ganz konkrete Schritte zur Kulturentwicklung.

Weitere Infos auch zum Kulturprofil-Indikator® Basis-Workshop finden Sie auf unserer Homepage: http://comteamgroup.com/de/beratung/kulturentwicklung/kulturprofil-indikator/

Über die Validierungsstudie

Durch Ihre Teilnahme an der Studie in Form des Online-Fragebogens leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Validierung des Diagnosetools und damit auch zur Wissenschaft über die Arbeit mit Unternehmenskulturen. Durch Ihre Unterstützung können Methoden wissenschaftlich erforscht und ihre Aussagekraft bzw. Wirksamkeit abgesichert werden. Zudem können Sie ? wenn Sie das möchten ? eine Rückmeldung zu Ihrer Unternehmenskultur im Vergleich mit anderen Unternehmen (und branchenspezifisch) erhalten. Dafür entstehen Ihnen/Ihrem Unternehmen selbstverständlich keine Kosten.



Die Studie richtet sich in erster Linie an Führungskräfte, Vorstände, GeschäftsführerInnen und ProjektleiterInnen. Die Bearbeitung des Online-Fragebogens dauert etwa 20 Minuten.

Alle Angaben werten wir anonym aus, es werden keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sein. Mit allen Daten und Ergebnissen gehen wir vertraulich um und geben sie nicht an Dritte weiter. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Hier geht?s zur Studie: http://www.surveygizmo.com/s3/2957869/KPI2016%20%20

Basisinformationen zur ComTeam AG

Die ComTeam AG ist sowohl Beratungsunternehmen als auch Akademie für Führung, Organisation und Kommunikation und wurde 1974 gegründet. Sitz des Unternehmens ist Gmund am Tegernsee. ComTeam arbeitet international, die ComTeamGroup umfasst auch Gesellschaften in Österreich, der Schweiz und Großbritannien. Die ComTeam-Berater sind Spezialisten für Veränderungsprozesse wie Reorganisationen oder Fusionen und für die Zusammenarbeit in Teams. Sie unterstützen Führungskräfte bei Klärung und Umsetzung ihrer Strategien, Ziele und Aufgaben. ComTeam ist auch ein renommierter Platz für Aus- und Weiterbildung von Führungskräften, Projektverantwortlichen und Coaches ? in der eigenen Akademie in Gmund oder in firmeninternen Qualifizierungsprogrammen. Rund 41.000 Personen haben bereits Seminare von ComTeam besucht. Zu den Kunden von ComTeam gehören viele führende Wirtschaftsunternehmen ebenso wie öffentlich-rechtliche Unternehmen, Ministerien und kommunale Verwaltungen.















