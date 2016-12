Neu in 2017: Das noch leichtere Weight Watchers Feel Good Programm (FOTO)

(ots) -

Teilnehmer sind begeistert: Mit dem Feel Good Programm von Weight

Watchers nehmen sie noch besser ab. Jetzt hat der Ernährungsexperte

sein Programm zum Jahresstart erneut optimiert - auch mit vielen

neuen digitalen Tools. Das Ergebnis präsentiert sich noch

alltagstauglicher, einfacher sowie genussvoller und berücksichtigt

nicht nur das Thema Food, sondern auch Fitness und Motivation.



- Feel Good 2.0: noch einfacher abnehmen

- Besser Essen: noch alltagstauglicher, einfacher und genussvoller

- Mehr Bewegen: Schritt für Schritt

- Umdenken: mit Reflektion zum Erfolg



Zum Jahreswechsel präsentiert Weight Watchers das noch bessere

Feel Good Programm. Es ermöglicht einen einfachen Start, ist

individueller und alltagstauglicher - und zeigt, das Genießen auch

beim Abnehmen absolut drin ist.



Feel Good 2.0: noch einfacher abnehmen



Das ganzheitliche Grundkonzept bleibt auch im neuen Programm

bestehen. Hinzu kommen noch mehr Alltagstauglichkeit, viele digitale

Neuerungen sowie jede Menge neue und ganz einfache Rezeptideen.

Studien zufolge nehmen Teilnehmer durch die Kombination aus Treffen,

App und dem Online-Programm acht Mal mehr ab* als in Eigenregie.



Auch Online sowie in der App hat sich viel getan. Per App können

Teilnehmer auf einfachste Weise das digitale Tagebuch im Blick

halten, dank Schnelleingabe noch leichter nach Lebensmitteln und

Rezepten suchen und durch den neuen "grünen Bereich" noch besser am

Ball bleiben. Die App Community mit über 100.000 Mitgliedern und der

digitale Fitnessbereich wurden zudem optimiert und kommen mit

weiterentwickelten Features im neuen Design daher.



Besser Essen: noch alltagstauglicher, einfacher und genussvoller



Die SmartPoints bleiben fester Bestandteil des Programms. Neu

hingegen sind die Schnellstart-Tools für den einfachen Einstieg und



der Kickstart mit einer praktischen Einkaufsliste für jeden Tag oder

die ganze Woche sowie 70 teils überraschenden Rezepten - wie

beispielsweise einem Cheeseburger. Die wieder eingeführten

Rezeptsymbole wie "To Go", "Vegetarisch" oder "Vegan" und "Familie"

helfen zudem bei der Auswahl der passenden Mahlzeit. Damit reagiert

das Unternehmen auf die Wünsche seiner Teilnehmer und bietet mit

einem einfachen Einstieg, personalisierten Materialien und digitalen

Tools eine noch individuellere Erfolgsstrategie.



Mehr bewegen: Schritt für Schritt



Auch Bewegung bleibt ein wichtiger Bestandteil des Programms.

Deshalb müssen die Weight Watchers Teilnehmer aber nicht gleich zum

Marathonläufer werden. Vielmehr geht es darum, einen einfachen

Einstieg zu finden, sich im Alltag mehr zu bewegen, sich fitter zu

fühlen und erfolgreich zu sein. Jeder Schritt zählt und wird belohnt.

In der App können für jede Bewegung ActivPoints festgehalten, ein

individuelles ActivPoints Ziel definiert und Fitnesstracker

unmittelbar synchronisiert werden.



Umdenken: mit Reflektion zum Erfolg



Abnehmen spielt sich nicht nur auf der Waage ab, sondern vor allem

auch im Kopf. Entsprechend wichtig ist es, sich auch mal zu

hinterfragen und bewusst den Blickwinkel zu ändern. Das neue Feel

Good Programm bestärkt seine Teilnehmer darin, mehr auf sich zu

achten, positiv zu denken und offen für Neues zu sein. Und wenn es

mal nicht so läuft? Dann können sie immer wieder neue Motivation

tanken und sich in der Weight Watchers Community - auch unabhängig

von Ort und Zeit - miteinander austauschen. So kann jeder auf

individuelle Weise seine ganz persönliche Erfolgsgeschichte

schreiben.



Weitere Informationen unter www.weightwatchers.de



* Quelle: Abnahmeergebnisse nach 24-wöchiger Teilnahme an einer

randomisierten US-Vergleichsstudie, von Weight Watchers in Auftrag

gegeben. Vergleicht die Teilnehmer, die Weight Watchers Treffen

besuchen und Zugang zum Online-Programm inkl. App haben, mit solchen,

denen nur Infomaterial über Abnehmen bereitgestellt wurde. Johnston

CA, et al. A randomized controlled trial of a community-based

behavioral counseling program. Am J Med. 2013;126:1143.e19-1143.e24







