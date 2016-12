CES 2017: digitalSTROM und PEPPER - der smarte Roboter als intelligenter Helfer im vernetzten Zuhause (FOTO)

Ein Roboter, der den Kaffee zubereitet und serviert? Der in der

Lage ist, die Geräte im Haus zu steuern? Und mit dem man ganz einfach

und auf natürliche Weise kommunizieren kann? Was sich wie

Zukunftsmusik anhört ist die neue Welt des Wohnens mit digitalSTROM,

die das mehrfach ausgezeichnete deutsch-schweizerische Smart

Home-Unternehmen mit ihrer digitalSTROM Plattform auf der vom 05. bis

08. Januar 2017 stattfindenden International Consumer Electronics

Show (CES) in Las Vegas präsentiert.



Wenn sich der gerade mal 1,20 m große smarte und humanoide Roboter

PEPPER auf der CES völlig selbständig und wie selbstverständlich auf

dem knapp 150qm großen Stand von digitalSTROM im Sands Expo Center

bewegt, dann wird er die Besucher nicht nur aufgrund seines

niedlichen Äußeren, sondern vor allem durch seine unglaublichen

Fähigkeiten begeistern.



Nach einer freundlichen Begrüßung und einem kurzen Dialog zeigt

PEPPER, dass er viel mehr ist als der kleine, niedliche Roboter: Er

ist ein intelligenter und mobiler Helfer, der - eingebunden in die

digitalSTROM Plattform - nicht nur sämtliche Geräte im vernetzten

Zuhause steuern kann. Er interagiert auch ganz natürlich mit den

Bewohnern und nimmt ihnen alltägliche Routinearbeiten wie z.B. die

Zubereitung eines Kaffees oder Tees im Haushalt ab.



Auf der CES 2017 präsentiert digitalSTROM damit erstmals die

Verbindung von Interaktions- und Handlungsfähigkeit eines Roboters im

Haus. Neben der Orchestrierung von ganzen Abläufen ist PEPPER auch in

der Lage Wegstrecken eigenständig zurückzulegen, um bspw. den Kaffee



zuzubereiten und zu servieren. Die Bedienung und Steuerung erfolgt

dabei ganz intuitiv und einfach im Dialog zwischen Bewohner und

PEPPER und erfordert keine besonderen technischen Kenntnisse und

Fähigkeiten. Damit ist sie für alle Bewohner problemlos möglich.



Mit der digitalSTROM Plattform präsentiert das

deutsch-schweizerische Unternehmen den Besuchern auf der CES 2017

aber noch viel mehr. Im Zentrum stehen dabei die ganz natürliche

Interaktion mit dem Haus, das Ende der Dummheit von Geräten, das

optimale Zusammenspiel aller Geräte sowie eine grenzenlose

Konnektivität.



Wenn Sie PEPPER und die Vielzahl an beeindruckenden Möglichkeiten,

die mit der digitalSTROM Plattform im vernetzten Zuhause entstehen,

live erleben wollen, dann besuchen Sie uns zwischen dem 05. und 08.

Januar 2017 auf der CES in Las Vegas.



Martin Vesper, CEO der digitalSTROM AG, steht Ihnen sowohl im

Vorfeld als auch auf der CES gerne für Interviews zur Verfügung. Für

Terminabsprachen wenden Sie sich bitte direkt an uns.







