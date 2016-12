Sonderhoff Italia reloaded

(PresseBox) - Pünktlich zum 15jährigen Bestehen von Sonderhoff Italia s.r.l., ein Teil der weltweit aktiven Sonderhoff Unternehmensgruppe, wurden die Grundlagen für das Erreichen der nächsten Meilensteine auf dem Weg zum Ausbau der Wachstumsperspektiven des Unternehmens in Italien neu gelegt. Seit vor einem Jahr Axel Erken, Geschäftsführer der Sonderhoff Chemicals in Köln, auch die Leitung von Sonderhoff Italia übernahm, wurden viele Veränderungen vorgenommen. Es wurde die Personal- und Aufgabenorganisation neu strukturiert und noch näher an die Kunden ausgerichtet. Mit der Einführung von SAP erhielt Sonderhoff Italia Anschluss an das Niveau der Unternehmenssoftware, mit der die Sonderhoff Gruppe weltweit alle Unternehmensprozesse erfolgreich organisiert.

Sonderhoff Italia liefert als Systemlieferant Material, Maschine und Lohnfertigung für die Formed In-Place (Foam) Gasket Dosiertechnologie aus einer Hand. Das kontinuierliche Wachstum seit der Firmengründung, die gute Auftragslage von Sonderhoff Italia und die Investitionen in neue Geschäftsfelder machen es nötig die Produktionsflächen zu erweitern. Mit einer neuen Werkshalle ganz in der Nähe konnte das Unternehmen seine gesamte Fläche auf über 1500 qm für weiteres Wachstum ausweiten.

Die neue Strategie für Sonderhoff Italia sieht vor, die Lohnfertigung und die Produktion der selbstklebenden Schaumdichtung GekoSpider weiter auszubauen. Die weitere Automatisierung der GekoSpider-Produktion wird vorangetrieben. Ein neues Geschäftsfeld ist der Handel mit gebrauchten Dosieranlagen, die von Sonderhoff Italia komplett generalüberholt zum Wiederverkauf angeboten werden. Der Maschinenpark für die Lohnfertigung wird sukzessive durch neue Misch- und Dosieranlagen von Sonderhoff Engineering komplett modernisiert. Zusätzlich zu den schon bestehenden Anlagen für das Verarbeiten und Dosieren von Polyurethan und Silikon basierten Materialsystemen wurde in eine Dosierzelle für das Dichtungsschäumen, Kleben und Vergießen von kleinformatigen Bauteilen in einem Verfahrbereich von 500 x 600 x 250 mm investiert. Die Lohnfertigung von Sonderhoff Italia erschließt sich damit neue Kunden aus den Branchen Telekommunikation, Medizintechnik und Elektronik.





Die Sonderhoff Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Köln ist der System-Lieferant für polymere Dichtungs-, Klebe- und Vergusslösungen auf Basis von Polyurethan, Silikon und PVC, für Anlagenbau, Automation sowie Lohnfertigung im Bereich Dichten, Kleben und Vergießen.

Das Sonderhoff System verbindet dabei chemisch-technische Kompetenz mit kreativen Ingenieurleistungen in den Bereichen Mischen und Dosieren sowie Verfahrenstechnik, kombiniert mit einem Serviceangebot, dass nur ein Ziel hat: den zufriedenen Kunden.

Die Dichtungs- und Vergussprodukte von Sonderhoff werden in den verschiedensten industriellen Anwendungsbereichen eingesetzt, für das Abdichten und Versiegeln von Bauteilen aus der Schaltschrank-, Elektronik-, Beleuchtungs-, Automobil-, Klimatechnik-, Filter-, Photovoltaik-, Verpackungs- sowie Haushaltsgeräteindustrie.

Sonderhoff Chemicals GmbH in Köln entwickelt und produziert reaktive 2-Komponenten Dichtungs-, Klebe- und Vergusssysteme auf Polyurethan-, Silikon- oder PVC-Basis und vertreibt diese weltweit. Dabei kann auf die Erfahrung von mehr als tausend Formulierungen zurückgegriffen werden. Das Dichtungsmaterial wird auf oder in die Bauteile der OEMs mit Hilfe der FIPFG-/FIP- (Formed-In-Place Foam Gasketing / Formed-In-Place) Technologie aufgetragen.

Sonderhoff Engineering GmbH in Hörbranz / Österreich entwickelt und vertreibt weltweit Misch- und Dosieranlagen für das Niederdruckverfahren sowie Automationskonzepte nach den Vorgaben der Kunden, von der Stand-Alone-Anlage bis zur vollautomatischen Produktionsstraße zum Dichtungsschäumen, Kleben und Vergießen.

Sonderhoff Services GmbH (Köln) und Sonderhoff Polymer-Services Austria GmbH (Dornbirn / Österreich) haben sich als Lohnfertiger für das Dichtungsschäumen, Kleben und Vergießen in höchster Präzision (über-) regional gut positioniert. Sie bieten ihre Dienstleistungen der Bemusterung von Prototypen über Null- und Kleinserien bis hin zur Serienfertigung im Produktionsmaßstab von Dichtungsapplikationen an Bauteilen und Systemkomponenten für OEMs in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Partnerfirmen übernehmen das Lohnschäumen und -vergießen für die Sonderhoff Kunden in Großbritannien, Spanien, Polen, Indien, Singapur, Japan, Korea und Brasilien.

Die Schwestergesellschaften der Sonderhoff Gruppe in Italien, den U.S.A. und China bieten den OEMs in diesen Ländern die ganze Palette ihrer Dienstleistungen und Produkte an: Lohnschäumen, -kleben und -vergießen, technischen Service, Beratung und Schulung, sowie Produktion und Verkauf der Materialsysteme und Vertrieb der Misch- und Dosieranlagen von Sonderhoff.





