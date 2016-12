Testumgebungen smart designen: Artikel von Dr. Christian Brandes über Software-QS in produktionsnahen Umgebungen

Möhrendorf, 16. Dezember 2016 – Testumgebungen sind ein entscheidender Faktor für jedes Softwarequalitäts-Projekt. Ihr Einfluss auf den Projekterfolg wird jedoch oft unterschätzt. In der neuen Ausgabe von „Professional Tester“ schildert Dr. Christian Brandes einen Ansatz, um Testumgebungen praktikabel, beschreib- und vergleichbar zu designen.

(firmenpresse) - Was benötigt man, um eine geeignete Testumgebung zu konzipieren? Es gibt bislang keinen festgesetzten Standard dafür. Zudem ist die Definition eines Begriffs wie „produktionsnah“ oft schwammig. Höchste Zeit also für einen systematischen Ansatz, mit dem sich Testumgebungen beschreiben und vergleichen lassen.

Genau das tut Dr. Christian Brandes, Trainer und Principal Consultant bei imbus, in seinem neuen englischsprachigen Artikel „Designing Near-Production Test Environments“. Er untersucht vorhandene Standards für Umgebungen in der IT und definiert „produktionsnah“ als zentralen Begriff. Anschließend wird der Weg vom Testziel, über die geforderte Produktionsnähe hin zur Testumgebung nachgezeichnet. Der Leser erfährt, wie er Mehrzweck-Umgebungen und deren Merkmale identifizieren kann.

Mit Hilfe von Dr. Christian Brandes’ Ansatz können neu aufkommende Anforderungen für Umgebungen verlässlich bearbeitet werden. Sämtliche Stakeholder bekommen ein gemeinsames Verständnis und ein geteiltes Vokabular, wodurch die Kommunikation deutlich vereinfacht wird. Auseinandergehende Vorstellungen zu den Testumgebungen können gemeinschaftlich und nachvollziehbar dokumentiert werden.

Der gesamte englischsprachige Artikel steht auf der imbus-Homepage kostenfrei zum Download zur Verfügung. Dort findet sich der Beitrag in deutscher Sprache.





imbus ist führender Lösungspartner für professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von Software.

Unsere Kunden entwickeln Software besser und schneller. Durch imbus geprüfte Software funktioniert und begeistert.

Das imbus-Angebot umfasst Beratung zur Prozessverbesserung, Softwaretest Services, Testoutsourcing, Testwerkzeuge und Training.

Mit umfassendem Know-how, modernsten Werkzeugen und bewährter Methodik erhöhen wir die Zuverlässigkeit und die Performance von Softwareprodukten, softwareintensiven

Systemen sowie kompletten IT-Strukturen und sichern als herstellerunabhängiger Partner deren korrekte Funktionalität.



Seit 1992 steht das erfahrene und hochqualifizierte Team von imbus für durchgängige, den gesamten Lebenszyklus umfassende Software-Qualitätssicherung aus einer Hand.

Die in über 20 Jahren erworbene Expertise aus rund 6.000 erfolgreichen Projekten bildet die solide Grundlage für die tägliche Arbeit unserer Experten, allesamt ISTQB® Certified Tester.

imbus ist mit derzeit rund 260 Mitarbeitern an den Standorten Möhrendorf bei Erlangen, München, Köln, Hofheim bei Frankfurt, Lehre bei Braunschweig, Norderstedt bei Hamburg, Shanghai (China), Toronto (Kanada), Peja (Kosovo) und Sousse (Tunesien) vertreten.

