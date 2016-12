Nähtreff auch 2017 am Forum Baltikum

(Elmshorn / 19.12.2016) Auch 2017 bietet Nadja Berning-Pampel wieder den „Nähtreff für Anfänger und Fortgeschrittene“ am Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ an. Dabei steht der Spaß am Nähen wie immer im Mittelpunkt.

Der Vormittags-Nähtreff findet von 9 bis 12 Uhr statt – am 25. Januar, am 22. Februar, am 22. März, am 26. April, am 17. Mai und am 28. Juni. Der Abend-Treff ist von 18.30 bis 21.30 Uhr am 12. Januar, am 9. Februar, am 9. März, am 13. April, am 11. Mai und am 15. Juni. Eine Anmeldung kann jederzeit unter der Telefonnummer (04121) 89710 erfolgen. Die Kosten betragen 5 Euro pro Monat.







http://www.dittchenbuehne.de



Forum Baltikum - Dittchenbühne

Firma: Forum Baltikum - Dittchenbühne

Ansprechpartner: Manfred Kellner

Stadt: Elmshorn

Telefon: 0043-660-6965911



