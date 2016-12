Realität - ein Produkt des Geistes

Zeitloses vedisches Wissen in einer modernen Welt

Cover

(firmenpresse) - Heilung beginnt in der Innenwelt

"Die Verbindung zur inneren Quelle werden wir erst dann wieder entdecken, wenn wir anfangen, uns intensiver mit unserer Innenwelt zu beschäftigen", ist Ingrid Ringeling überzeugt. Ihr Buch Realität - ein Produkt des Geistes zeigt auf, wie wir unsere wahre Wesensnatur offenbaren und lernen, uns selbst so zu lieben, wie es die Natur vorgesehen hat. "Denn erst wenn wir Geborgenheit und Sicherheit in uns selbst gefunden haben, sind wir frei für wahrhaftige Begegnungen mit unserer Mitwelt - ohne Erwartungen, ohne Manipulationen oder Kontrolle." Dann sind die Zeiten vorbei, in denen wir die Ursachen für Leiden nach außen projizieren und meinen, die äußeren Umstände seien der Grund für Probleme.

Das Buch lädt zu einer geistigen Reise ein, bei der die Weisheit alter indischer Meister und Mystiker zu neuem Leben erweckt wird. Sie erlebten durch innere Schau tiefe mentale Prozesse und betrachteten die Welt, in der wir leben, als Illusion. Indem wir auf dieser Welt nach Macht, Status, Ruhm und Anerkennung streben, unterdrücken wir unser ursprüngliches Wesen und es entsteht ein falsches Selbstbild, das wir als Realität erleben, so der Tenor dieser Tradition.

Gleichzeitig beleuchtet das Buch Erkenntnisse aus der modernen Wissenschaft. Yoga und Ayurveda werden hier zunehmend für ihre ganzheitliche Betrachtung von Körper, Geist und Seele als Einheit geschätzt. Im Dreiklang schenken diese Ebenen uns einen neuen Zugang zu uns selbst und lehren uns, Frieden und Glück in uns selbst zu finden. Sie zeigen uns, wie wir einschränkende Programmierungen, Einstellungen und Glaubensüberzeugungen hinter uns lassen können, um ein gesundes, authentisches und selbstbestimmtes Leben zu führen. "Dafür bleibt Dir nichts anderes übrig, als Dir Deines Ego-Speichers mit den falschen Programmierungen bewusst zu werden, denn die Freiheit beginnt im Kopf", ermutigt Ingrid Ringeling ihre Leserschaft, mit Meditationsübungen einen neuen Weg zu gehen - einen Weg, der Achtsamkeit, Stärke und innere Balance nachhaltig ins Leben integriert.

Über die Autorin

Ingrid Ringeling ist Yogalehre-rin und Heilpraktikerin für ayurvedische Medizin mit Weiterbildungen in Methoden der Persönlichkeitsentwicklung und Verhaltensänderung. Seit 1998 praktiziert sie in ihrer Praxis in Freiburg und begleitet Menschen auf ihrem gesundheitlichen und spirituellen Weg. Außerdem gibt sie in Kursen, Seminaren und Ausbildungen ihr Wissen weiter. Sie ist in Surinam geboren, hat die niederländische Staatsangehörigkeit und lebt seit 1972 in Freiburg. Außerdem ist sie Mutter von vier erwachsenen Kindern und hat einen Enkel.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.weltinnenraum.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

tao.de ist das Selfpublishing-Portal, das AutorInnen mit den Themengebieten Neues Bewusstsein, Ganzheitliche Gesundheit und Spiritualität bei allen Schritten von der Idee über die Produktion von Büchern und ebooks bis zu ihrer Vermarktung begleitet. tao.de ist ein Selfpublishing-Portal der J.Kamphausen Mediengruppe.



* Die J. Kamphausen Mediengruppe mit den Verlagen J.Kamphausen, Aurum, Theseus, Lüchow, LebensBaum und der Tao Cinemathek sowie den Selfpublishing Portalen tao.de und Meine Geschichte wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm umfasst mehr als 1.000 Titel aus den Themenbereichen ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft. Einzelne Titel erreichen Auflagen in Millionenhöhe.

Dies ist eine Pressemitteilung von

tao.de

PresseKontakt / Agentur:

J. Kamphausen Mediengruppe GmbH

Julia Meier

Goldbach 2

33615 Bielefeld

julia.meier(at)j-kamphausen.de

0521-560 52 232

http://www.weltinnenraum.de



Datum: 20.12.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1438229

Anzahl Zeichen: 2817

Kontakt-Informationen:

Firma: tao.de

Ansprechpartner: Kirstin Dreimann

Stadt: Bielefeld

Telefon: 0521-560 52 13





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung