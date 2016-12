Schnelleres Filesharing: Thru stellt OptiSPEED vor

Neue Lösung bietet extra schnelle Dateiübertragungen weltweit mit bis zu 20-facher Geschwindigkeit des normalen Internets

Übertragungsraten im Vergleich: Mit OptiSPEED geht's bis zu 20 mal schneller

(firmenpresse) - Thru Inc, einer der führenden Hersteller für Filesharing- und Kollaborationslösungen für Unternehmen, hat OptiSPEED vorgestellt, eine Erweiterung seiner EFSS-Plattform. Mit OptiSPEED können Nutzer Dateien bis zu 20-mal schneller übertragen als über ihre normale Internetverbindung, da OptiSPEED je nach Ort automatisch die schnellste Transferroute wählt. Um dies zu erreichen, nutzt die Lösung eine moderne Cloud-optimierte Routing-Technologie, die wie ein Navi für Datenübertragung funktioniert und damit Datenstaus im Internet erkennt und automatisch umgeht. Im Detail nutzt OptiSPEED virtuelle Router und Network Measuring Agents, die den Datenfluss im gesamten Internet in Echtzeit messen und die schnellste Route erkennen.

Die Lösung verbessert nicht nur die Dateiübertragung drastisch, sie ist darüber hinaus kompromisslos, wenn es um Datensicherheit und Compliance geht: OptiSPEED ist für jeglichen Datentransport transparent, ohne an irgendeinem Punkt Daten zu cachen. Außerdem erlaubt die Lösung das Blocken bestimmter Domains oder auch Domains in bestimmten Regionen, um die Kontrolle über alle Transaktionen zu behalten. Die neue Thru-Lösung zeichnet alle Transaktionen in einer Datenbank auf, sodass IT-Administratoren genau nachverfolgen können, wann Daten von wem bewegt wurden. OptiSPEED kann jeder Methode die Thru-Plattform zu nutzen hinzugefügt werden, also einer "Private" Thru Cloud, jeglicher Public Cloud oder auch als Hybrid. Die Lösung ist zu jedem Gerät und allen gängigen Unternehmensanwendungen, wie Outlook, IBM Notes, SharePoint, Salesforce und Office 365, kompatibel.

Thru bietet Unternehmen mit seiner Thru-Plattform eine ausgereifte und vor allem kompromisslos sichere Lösung für das File-Sharing und Collaboration. Über die Plattform werden bereits heute von Kunden in über 170 Ländern Milliarden von Dateiübertragungen durchgeführt. Die Plattform ist sowohl standardmäßig als auch maßgeschneidert nutzbar, um alle Unternehmensanforderungen abdecken zu können.

"Unternehmen benötigen effektive Tools, um Daten von jedem Gerät aus schnell zu verteilen. Dabei setzen viele Unternehmen jedoch noch immer auf unsichere, web-basierte Tools", sagt Lee Harrison, Gründer und CEO von Thru Inc. "OptiSPEED verbessert die Up- und Download-Geschwindigkeit von Dateien enorm und erhöht damit die Produktivität und Zufriedenheit der Nutzer - und das kompromisslos sicher."





Thru, Inc. bietet in der Industrie führende Lösungen für Enterprise File Sharing und Kollaboration an, die Unternehmen dabei helfen, große Daten und digitale Inhalte schnell und sicher weltweit auszutauschen. Großunternehmen zahlreicher Industrien in mehr als 170 Ländern vertrauen auf Produkte von Thru, um Milliarden von Datentransfers abzuwickeln. Die vereinheitlichte Plattform von Thru und weitere Produkte wie Thru Web, Thru Secure Dropbox, sowie mobile Applikationen für iOS, Android und Plugins für Microsoft Outlook, IBM Notes, Salesforce und Microsoft SharePoint bieten sowohl standardisierte als auch maßgeschneiderte Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, sicher und effizient zusammenzuarbeiten und Daten zu verwalten

Thru

