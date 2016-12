CEO Wärmegrad GmbH übernimmt renommierten Hamburger Saunahersteller Finnjark GmbH

Erfolgreicher Unternehmensverkauf durch kompetente Beratung von AVANDIL

(firmenpresse) - Düsseldorf, den 18. Dezember 2016 - „Von Anfang an passte die Chemie zwischen uns und dem potentiellen Käufer“, so schildert Finnjark GmbH Geschäftsführer und Gesellschafter Jürgen Röhrs seinen erfolgreichen Unternehmensverkauf an Christian Barning und Björn Wulf von der CEO Wärmegrad GmbH. Vor 40 Jahren hatte Röhrs Finnjark gegründet und nun suchte er einen Altersnachfolger. Kompetent unterstützt wurde er im Verkaufsprozess durch die Hamburger Niederlassung der Unternehmensberatung AVANDIL GMBH mit Projektleiter Uwe Flemming.



Vertrauen auf beiden Seiten

Mit dem Verkauf der Finnjark an die CEO Wärmegrad GmbH mit Sitz in Achim, hat Jürgen Röhrs einen verlässlichen Arbeitgeber für seine 30 Mitarbeiter gefunden. Durch den Zukauf der Finnjark eröffnen sich für die Wärmegrad als Anbieter von Designersaunen neue Vertriebswege. Die Finnjark verkauft Komplettlösungen für Saunakabinen und Dampfbäder an Kunden aus den Bereichen Hotellerie, Spas und öffentliche Bäder.



„Im Vordergrund der Verhandlungen stand das Vertrauen der beiden Parteien. Der Verkaufsvertrag wurde letztendlich nach Hamburger Kaufmannstradition per Handschlag besiegelt“, erzählt AVANDIL Projektleiter Uwe Flemming.



Ein ganzes Team arbeitet für den Erfolg – kompetent und zielsicher

Unternehmer Jürgen Röhrs hatte sich an die Beratungsgesellschaft AVANDIL GMBH gewandt, die sich auf den Unternehmensverkauf von klein- und mittelständischen Firmen spezialisiert hat. „Im Mittelstand braucht man neben Kompetenz besonders großes persönliches Engagement und Fingerspitzengefühl, da für viele Firmeninhaber das Unternehmen ihr Lebenswerk bedeutet“, berichtete AVANDIL Gründer und Geschäftsführer Sergio Manjon. „Wir sind bei diesen sehr emotionalen Projekten ganz nah dran an den Menschen. Beim Firmenverkauf spielen neben den finanziellen Zielen immer auch Zukunftsregelungen für Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Da wird das Loslassen manchmal richtig schwierig.“



Manjon macht aber auch klar, dass es für beide Seiten nur ein Ziel gibt. Das Unternehmen erfolgreich zu verkaufen. „AVANDIL begleitet die Verkäufer und Käufer zielsicher bei jedem Schritt, mit Einfühlungsvermögen und Stringenz. Besonders stolz ist AVANDIL Inhaber Manjon aber auf das Erfolgsrezept von AVANDIL. „Bei uns arbeitet immer ein ganzes Team am Verkaufserfolg und mit jedem Einzelnen arbeite ich richtig gerne zusammen.“





Hintergrundinformationen zu Finnjark GmbH

Die Finnjark GmbH Sauna & Wellness hat ihren Sitz in Hamburg, Spaldingstraße 110. Das Unternehmen bietet Produktion, Handel und Einbau von Saunakabinen und Dampfbädern. Ferner gehören der Service für Wartung und Erneuerung von Finnjark-Saunen von eigenen und Fremdprodukten ins Angebot.







http://www.avandil.com/unternehmensboerse



Hintergrundinformationen zur AVANDIL GMBH

Die AVANDIL GMBH ist mit knapp 20 abgeschlossenen Transaktionen in 2016 einer der führenden Spezialisten für den Unternehmensverkauf von mittelständischen Firmen bis 30 Mio. EUR Jahresumsatz.

www.avandil.com/news



Mit einem speziell auf dieses Kundensegment zugeschnittenen Verkaufsprozess betreut die AVANDIL GMBH mit ihrem 20-köpfigen Expertenteam ausgewählte Verkaufsmandate. Die Projektteams betreuen die Mandanten sehr persönlich mit Fach- und Sozialkompetenz durch alle Phasen der Transaktion. Im Mittelpunkt stehen die intensive Käufersuche und die Verhandlungsführung bis zum Kaufvertrag. Mit ihrem Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in weiteren Wirtschaftsstandorten ist AVANDIL bundesweit und international aktiv.



AVANDIL GMBH Gründer und Geschäftsführer ist Sergio Manjon, der mit seinem Spezialistenteam die Erfahrung mehrerer Hundert erfolgreicher Unternehmensverkäufe aufweist.

AVANDIL GmbH ist Mitglied im BM&A Bundesverband Mergers & Acquisitions.



Sergio Nicolas Manjon, Dipl.-Kfm. & MBA

Geschäftsführender Gesellschafter



