M+E Konjunkturumfrage: Lage gut, Vorsicht bei den Erwartungen, Auslandsstandorte dynamischer / Brossardt: "Den heimischen Standort zukunftssicher machen"

(ots) - Die Unternehmen der bayerischen Metall- und

Elektro-Industrie stufen die aktuelle Lage als gut ein, sind aber

aufgrund wirtschaftspolitischer und politischer Unsicherheiten

vorsichtig bei den Geschäftserwartungen. Das ist das Ergebnis der

aktuellen Konjunkturumfrage der bayerischen Metall- und

Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm unter ihren

Mitgliedsunternehmen, die heute in München vorgestellt wurde.



Sowohl im Inland als auch im Ausland beurteilen die Firmen die

Geschäftslage noch besser als im Sommer. Das Inlandsgeschäft bewerten

sie per Saldo mit +69 Prozentpunkten (Sommer: +54), das

Auslandsgeschäft per Saldo mit +61 Prozentpunkten (Sommer: +42). Bei

den Erwartungen sind die Firmen vorsichtig: Fast 90 Prozent gehen von

keiner Änderung der inländischen Geschäftslage aus, beim Export

rechnen knapp 80 Prozent mit einer unveränderten Lage. Per Saldo

liegen die Erwartungen für das Inlandsgeschäft bei +6 Prozentpunkten,

für den Export bei +2 Prozentpunkten.



"Die Produktions- und Investitionspläne der Unternehmen für den

heimischen Standort sind per Saldo nach wie vor noch positiv, liegen

aber deutlich unter den Werten vom Sommer", so bayme vbm

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Bei den Produktionsplänen

sank der Saldo im Vergleich zur letzten Umfrage von +24 auf +6

Punkte, bei den Investitionen von +19 Prozentpunkten im Juli auf

jetzt +11. "An den Auslandsstandorten sind die Produktions- und

Investitionspläne der bayerischen M+E Unternehmen deutlich

expansiver. Hier stiegen die Salden bei den Produktionsplänen auf +64

Punkte, bei den Investitionsplänen auf +56 Punkte. Die Schere

zwischen den Unternehmensplänen im Inland und im Ausland hat sich

deutlich geöffnet", sagt Brossardt.



Für das laufende Jahr rechnen bayme vbm bei den bayerischen M+E

Unternehmen mit einer Nettoumsatzrendite von durchschnittlich gut 3,5



Prozent. Bei der Produktion gehen die Verbände für 2016 von +3

Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus, für 2017 prognostizieren sie

ein Produktionsplus von 1,5 bis 2 Prozent. Auch die

Beschäftigungsentwicklung ist positiv: "Zum Jahresende werden in

unseren Unternehmen 825.000 Stammarbeitskräfte beschäftigt sein, das

ist der höchste Stand seit mehr als 24 Jahren. Für 2017 erwarten wir

ein Plus von knapp 15.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen und gehen von

840.000 Arbeitsplätzen Ende 2017 aus", so Brossardt.



Brossardt erklärt weiter: "Die positive Beschäftigungsentwicklung

darf uns nicht zur Sorglosigkeit verführen, denn die höhere Dynamik

an den Auslandsstandorten ist ein Warnsignal. Es geht um die

Zukunftsgestaltung unserer Wirtschaft und unseres Landes.

Globalisierung und Digitalisierung, die untrennbar zusammengehören,

werden die M+E Industrie nachhaltig verändern. Deshalb müssen wir

unseren Standort jetzt zukunftssicher machen. Das heißt: keine

Erhöhung der Lohnzusatzkosten, ausschließlich

produktivitätsorientierte Lohnsteigerungen und mehr Flexibilität für

die Unternehmen."



Die Arbeitskosten sind ein entscheidender Faktor für die

Wettbewerbsfähigkeit und maßgeblich dafür verantwortlich, an welchem

Standort Wertschöpfung und Beschäftigung entstehen. "Wir brauchen ein

neues Kostenbewusstsein und weniger starre Regeln", betont Brossardt,

der das unflexible deutsche Arbeitszeitrecht kritisiert, das nicht

mehr zur heutigen Arbeitsrealität und den Anforderungen an die Firmen

passt. "Die Unternehmen brauchen keine Einheitslösungen, sondern

individuelle, passgenaue Modelle und einen gesetzlichen Rahmen, der

Bewegungsfreiheit ermöglicht", stellt er klar.



Ergebnisse der bayme vbm Konjunkturumfrage Winter 2016:





gut befriedigend schlecht Saldo

Aktuelle

Lage

Inland 71,7% (56,5%) 25,6% (40,7%) 2,7% (2,9%) +69,0% (+53,6%)

Aktuelle

Lage

Ausland 57,7% (64,7%) 31,3% (26,8%) 4,0% (15,5%) +60,7% (+42,2%)





besser gleichbleibend schlechter Saldo

Erwartungen

Inland 8,0% (16,3%) 89,6% (77,8%) 2,4% (6,0%) +5,6% (+10,3%)

Erwartungen

Ausland 11,7% (18,0%) 79,0% (60,1%) 9,3% (21,9%) +2,4% (-3,9%)





höher unverändert niedriger Saldo

Produktions-

pläne

(Inland) 10,9% (31,4%) 84,6% (61,3%) 4,5% (7,3%) +6,4% (+24,1%)

Produktions-

pläne

(Ausland) 64,7% (35,9%) 34,7% (63,1%) 0,6% (1,0%) +64,1% (+34,9%)

Investitions-

pläne

(Inland) 12,2% (21,2%) 86,1% (76,3%) 1,7% (2,6%) +10,5% (+18,6%)

Investitions-

pläne

(Ausland) 56,7% (35,0%) 42,4% (63,8%) 0,9% (1,1%) +55,8% (+33,9%)

Beschäftigungs-

pläne

(Inland) 48,9% (44,2%) 41,6 % (47,9%) 9,5% (7,9%) +39,4% (+36,3%)

Beschäftigungs-

pläne

(Ausland) 61,4% (60,9%) 36,3% (37,3%) 2,3% (1,8%) +59,1% (+59,1%)



In Klammern: Werte der letzten Umfrage (Sommer 2016)







