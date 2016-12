2 954 Tonnen Gänsefleisch aus deutschen Schlachtungen

(ots) - Traditionell gehört der Gänsebraten

deutschlandweit in der Weihnachtszeit auf die Speisekarte. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, kamen im Jahr 2015 rund 2

954 Tonnen Gänsefleisch aus deutschen Schlachtungen auf den Markt.

Mehr als drei Viertel der Gänse (2 313 Tonnen) wurden im vierten

Quartal geschlachtet. Im Dezember ist die Nachfrage am größten: In

diesem Monat gab es die meisten Schlachtungen (1 213 Tonnen).



Zum größten Teil stammt der Gänsebraten auf den deutschen

Festtagstafeln jedoch nicht aus Deutschland. Im Jahr 2015 wurden rund

21 000 Tonnen Gänsefleisch im Wert von 80,9 Millionen Euro nach

Deutschland eingeführt. Die wichtigsten Lieferländer waren Polen mit

etwa 14 000 Tonnen und Ungarn mit etwa 6 000 Tonnen.



Die Zahl der Woche (inklusive PDF-Version) sowie weitere

Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des

Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell

zu finden.





