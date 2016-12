Live im rbb: Weihnachtssingen mit dem 1. FC Union Berlin

(ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) präsentiert

das traditionelle Weihnachtssingen mit dem 1. FC Union am 23.

Dezember 2016 als Online-Livestream und im rbb Fernsehen.



Musikalisch und besinnlich begleitet der 1. FC Union seine Fans in

die Feiertage und lädt zu einem der größten Weihnachtsereignisse

Berlins ein. Im Stadion an der Alten Försterei versammeln sich rund

30.000 Sängerinnen und Sänger. Der vielleicht größte Fanchor

Deutschlands singt zum Fest Klassiker von "Oh du fröhliche" bis zu

"Ihr Kinderlein kommet" und lauscht der Weihnachtsgeschichte,

vorgelesen von dem Pfarrer i. R. Peter Müller.



Der rbb überträgt das Ereignis am 23. Dezember 2016 in voller

Länge ab 19.00 Uhr im Livestream: http://mediathek.rbb-online.de/tv.

Um 22.00 Uhr präsentiert das rbb Fernsehen die Highlights des Abends.

Jessy Wellmer und Andreas Ulrich führen durch das Programm.



Die Tradition des Weihnachtssingens begann 2003 mit weniger als

100 wackeren Eisernen: Sie kletterten über den Zaun, fanden sich im

Mittelkreis des Stadions zusammen und sangen bei Glühwein und Gebäck.

Die spontane Fanaktion entwickelte sich zu einem Großereignis. In

diesem Jahr waren die Tickets bereits nach wenigen Minuten

vergriffen.



Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.rbb-online.de/un

ternehmen/presse/presseinformationen/programm/2016/12/live-im-rbb--we

ihnachtssingen-mit-dem-1--fc-union-berlin.html







Pressekontakt:

rbb Presse & Information

E-Mail: presse(at)rbb-online.de, Telefon: (030) 97 99 3 - 12 100



Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 10:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1438259

Anzahl Zeichen: 1834

Kontakt-Informationen:

Firma: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung