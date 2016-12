IT & Hardware & Software & TK

Nach der Todesfahrt: rbbüberträgt Pressekonferenz und Gottesdienst live - zahlreiche Sondersendungen

(ots) - Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag am Berliner

Breitscheidplatz ändert der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am

(heutigen) Dienstag sein Fernsehprogramm. Um 11.00 Uhr zeigt er live

die Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel, nach Sonderausgaben

von "rbb aktuell" um 12.10 Uhr und 12.45 Uhr überträgt das rbb

Fernsehen um 13.00 Uhr die Pressekonferenz der Sicherheitsbehörden

und des Senats. Nach weiteren Ausgaben von "rbb aktuell" um 15.00

Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr zeigt das rbb Fernsehen um 18.00 Uhr

ebenfalls live den zentralen Trauergottesdienst aus der

Gedächtniskirche. Um 20.15 Uhr sendet der rbb einen "Brennpunkt", die

aktuelle Berichterstattung setzt sich um 21.45 Uhr mit einer weiteren

Ausgabe von "rbb aktuell" fort. Die Sondersendungen sind auch im

Live-Stream unter www.rbb24.de im Netz zu sehen.







Pressekontakt:

rbb Presse & Information

presse (at) rbb-online.de

030-97993-12100



Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.12.2016 - 10:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1438260

Anzahl Zeichen: 1154

Kontakt-Informationen:

Firma: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung