G DATA Security-Ausblick 2017: Mittelstand, kritische Infrastrukturen und IoT-Geräte rücken in den Fokus der Angreifer (FOTO)

(ots) -

Locky, Petya, TeslaCrypt, GoldenEye - Erpressertrojaner waren das

IT-Sicherheits-Thema im Jahr 2016. Anfang des Jahres hatte die

Erpressung mehrerer Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen Schlagzeilen

gemacht. Auch für 2017 können die G DATA Sicherheitsexperten keine

Entwarnung geben. Der Einsatz dieser Schadprogramme ist für

Kriminelle äußerst lukrativ und somit tauchen immer ausgefeiltere

Varianten von Ransomware auf. Hier erwartet G DATA im kommenden Jahr

einen deutlichen Zuwachs. Die Absicherung kritischer Infrastrukturen

und von IoT-Geräten sehen die G DATA Experten als zunehmende

Security-Herausforderung. Problematisch hierbei: Viele Devices waren

für eine Anbindung ans Internet zum damaligen Zeitpunkt nicht

vorgesehen oder IT-Security spielte bei der Produktentwicklung eine

untergeordnete Rolle. Aktuell hatte der Angriff auf Telekom-Router

und den Thyssenkrupp Konzern für großes Aufsehen und Verunsicherung

gesorgt.



"Kleine und mittlere Unternehmen müssen im Jahr 2017 sehr wachsam

sein - für Kriminelle sind gerade die Daten von Mittelständlern

interessant. Die Täter werden nur meistens zu spät bemerkt. Das

gestiegene Bedürfnis nach dem Schutz persönlicher Daten auf der einen

und die steigende Nachfrage nach IoT-Geräten auf der anderen Seite

werden die Diskussion rund um den Datenschutz weiter anheizen", sagt

Tim Berghoff, G DATA Security Evangelist. "Gezielte Angriffe auf

Router und IoT-Geräte werden in Zukunft zunehmen. Was wir sehen ist

nur die Spitze des Eisbergs. Bei Ransomware-Angriffen rechnen wir

2017 mit einer deutlichen Zunahme. Weltweit war der Einsatz von

Verschlüsselungstrojaner für Online-Kriminelle äußerst lukrativ."



