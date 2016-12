BGV / Badische Versicherungen stellt Moped fahrenden Löwenfans ein Unikat zur Verfügung

Ab der neuen Mopedsaison können Fans der Rhein-Neckar Löwen ihre Vereinsliebe nicht nur im Herzen, sondern mit ein bisschen Glück auch auf ihrem Moped oder Roller tragen: Die streng limitierten 900 Kennzeichen mit den Initialen RNL und den fortlaufenden Ziffern 100 bis 999 gibt es ab dem 1. Februar 2017 exklusiv in den BGV-Kundencentern Mannheim, Heidelberg und Mosbach.

BGV-Markenbotschafter Andy Schmid, Kapitän der Rhein-Neckar Löwen mit dem RNL-Wunschkennzeichen

(firmenpresse) - Ab der neuen Mopedsaison können Fans der Rhein-Neckar Löwen ihre Vereinsliebe nicht nur im Herzen, sondern mit ein bisschen Glück auch auf ihrem Moped oder Roller tragen: Die streng limitierten 900 Kennzeichen mit den Initialen RNL und den fortlaufenden Ziffern 100 bis 999 gibt es ab dem 1. Februar 2017 exklusiv in den BGV-Kundencentern Mannheim, Heidelberg und Mosbach.



BGV rückt noch näher an Löwen-Fans heran



Mit dem exklusiven Mopedkennzeichen stellt der BGV Moped fahrenden Löwen-Fans ein Unikat zur Verfügung. Pünktlich zum letzten Heimspiel des Jahres am 17. Dezember wurde die Aktion in der SAP-Arena vorgestellt. „Der BGV ist ein Partner für besondere Aktionen. Das haben wir mit der Saisoneröffnungsfeier im BGV-Lichthof, dem Löwen-Sticker-Album und der Fahnenaktion zur Meisterschaft bewiesen“, so Heinz Ohnmacht, Vorstandsvorsitzender des BGV. „Mit der Aktion stärken wir die Marke BGV in der Region, denn dort leben die Fans der Rhein-Neckar Löwen, unsere potentiellen Kunden“, so Ohnmacht weiter. Die Aktion ist zudem ein Testfeld für mögliche neue Versicherungslösungen im Umfeld der Fangemeinschaft. „Zu jedem Kennzeichen bekommen die Fans einen BGV-Löwen-Kennzeichenhalter dazu. Deshalb ist die Aktion auf die Ausgabe der Schilder in den Kundencentern der Region zugeschnitten“, erklärt Ohnmacht. Weitere Infos zur Aktion und die Anschrift der BGV-Kundencenter finden Roller- und Mopedfahrer unter www.bgv.de/moped-rnl.



Ab 1. März ist „schwarz“ bei Mofa und Moped angesagt



Am 28. Februar 2017 ist es wieder soweit: Die alten grünen Versicherungskennzeichen verlieren ihre Gültigkeit. Wer mit seinem Mofa, Moped oder Kleinroller damit weiter auf der Straße unterwegs ist, hat keinen Versicherungsschutz mehr und muss bei einem Unfall die Kosten aus der eigenen Tasche bezahlen. Ab dem 1. März gelten schwarze Kennzeichen. Das bedeutet für alle Besitzer von Mofas, Motorrollern, Mopeds, Mokicks und schnellen S-Pedelecs: altes Kennzeichen abschrauben und neues Nummernschild montieren. Denn ohne dürfen motorisierte Zweiräder bis 50 Kubikzentimeter Hubraum und einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 Stundenkilometern nicht auf die Straße. Gleiches gilt übrigens auch für Fahrräder mit Hilfsmotor und Krankenfahrstühle.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bgv.de/moped-rnl.



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der BGV



Die Versicherungsgruppe BGV / Badische Versicherungen mit Sitz in Karlsruhe bietet umfassenden Versicherungsschutz für Privat- und Firmenkunden aus ganz Deutschland. Der 1923 gegründete Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV) ist der Spezialversicherer für Kommunen in Baden und dort auch Marktführer in der Versicherung des öffentlichen Dienstes. Für Privat- und Firmenkunden bietet die Gruppe Sach-, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz- und Rechtsschutzversicherungen sowie in Zusammenarbeit mit starken Kooperationspartnern auch individuelle Lösungen für die Bereiche Altersvorsorge, Finanzdienstleistung und Krankenversicherung an.



Das Unternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter und 40 Auszubildende. Mit einem Beitragsvolumen von über 315 Mio. Euro und mehr als 1,6 Mio. Verträgen zählt der BGV zu den größten Versicherern in Baden. Die BGV-Kundencenter Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Mosbach, Offenburg und Pforzheim sind nach der internationalen Norm für Qualitätsmanagement ISO 9001 zertifiziert. Zur Unternehmensgruppe gehören die Tochterunternehmen BGV-Versicherung AG und Badische Rechtsschutzversicherung AG. Für seine strategisch angelegte wertorientierte und familienbewusste Personalpolitik wurde der BGV 2015 mit dem Siegel „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet.

Dies ist eine Pressemitteilung von

BGV / Badische Versicherungen

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt:



Hans-Christian Schmidt



BGV / Badische Versicherungen

Referat Unternehmenskommunikation

Hausanschrift: Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe

Postanschrift: 76116 Karlsruhe

Telefon: 0721 660-4614

Telefax: 0721 660-194614

E-Mail:

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.bgv.de

Datum: 20.12.2016 - 11:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1438263

Anzahl Zeichen: 2673

Kontakt-Informationen:

Firma: BGV / Badische Versicherungen

Ansprechpartner: Hans-Christian Schmidt

Stadt: Karlsruhe

Telefon: 0721 660-4614



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung