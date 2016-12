ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 20. Dezember 2016

(ots) -

Woche 51/16

Dienstag, 20.12.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.35heute-journal

Wetter

Moderation: Marietta Slomka

Deutschland 2016



1.05Gun Germany - Die Deutschen bewaffnen sich

Deutschland 2016



1.50Rocker in Deutschland

Eine Rebellion beginnt

Deutschland 2016



2.35Rocker in Deutschland

Eine Szene rutscht ab

Deutschland 2016



3.20Rocker in Deutschland

Clubs im Krieg

Deutschland 2016



4.05Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?



"Eisenbahnstraße Leipzig - Crimespot oder Multikulti-Wunderland?"

um 4.15 Uhr entfällt

4.50Überführt - Der Bandenboss Hadida

mit Joe Bausch

Deutschland 2016











Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Datum: 20.12.2016 - 11:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1438264

Anzahl Zeichen: 1057

Firma: ZDFinfo

Stadt: Mainz





