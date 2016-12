Game of Drones: ZDFinfoüber die Multicopter-Revolution (FOTO)

Am Himmel findet die Drohnen-Revolution statt, und die Multicopter

sind weit mehr als nur eine neue Modellflieger-Variante: Als

fliegende Computer können sie nahezu jede Aufgabe übernehmen, für die

sie programmiert werden. Mario Sixtus' Dokumentarfilm "Game of

Drones" beleuchtet den Entwicklungsstand - erstmals zu sehen am

Donnerstag, 22. Dezember 2016, 20.15 Uhr, in ZDFinfo.



Mario Sixtus, bekannt als "Elektrischer Reporter" von ZDFinfo,

besucht für seinen Film Visionäre wie die Brüder Hassani aus

Eindhoven, deren Multicopter die Welt von Landminen befreien sollen.

Sixtus ist zudem in der Community der "Drone Racer" unterwegs, die

mit ihrem Sport die Formel 1 ablösen wollen. Und der Filmemacher ist

auch dabei, wenn das österreichische Spaxels-Kollektiv 100 Drohnen

gleichzeitig zum illuminierten Formationsflug in den Nachthimmel

aufsteigen lässt.



Nicht nur Künstler und Träumer glauben an das Potenzial der neuen

Technik. Auch Konzerne wie DHL, Airbus und Facebook sind überzeugt:

Die Zukunft ganzer Branchen wird ohne die surrenden Elektroroboter

nicht mehr denkbar sein. Aber wie reagieren Menschen auf die immer

häufiger am Himmel auftauchenden fliegenden Augen? Schon gibt es

Meldungen über Übergriffe gegen Drohnenpiloten. "Game of Drones"

eröffnet gemeinsam mit dem Science-Fiction-Autor Tom Hillenbrand und

dem Drohnen-Aktivist Lot Amoros die Debatte darüber, wie die

Gesellschaft der Herausforderung eines vor Drohnen wimmelnden Alltags

begegnen kann.



"Game of Drones - Die Multicopter-Revolution" sendet ZDFinfo

erneut am Montag, 2. Januar 2017, 18.15 und 0.45 Uhr, sowie am

Freitag, 13. Januar 2017, 12.15 Uhr.



