Neue Freigepäckregelung bei SunExpress: Mit mehr Handgepäck entspannt in den Urlaub

Ab sofort acht Kilogramm pro Fluggast, unabhängig von Tarifklasse und Buchungsweg

(firmenpresse) - Ob Wochenendtrip oder Jahresurlaub: Passagiere von SunExpress können ab sofort acht Kilogramm Freigepäck mit an Bord nehmen, zwei Kilogramm mehr als bisher. Die neue Freigepäckregelung gilt auf allen Reisen, egal ob im Inland oder International.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen zusätzlichen Komfort bieten können", sagt Peter Glade, Commercial Director von SunExpress. "Ein Drittel mehr Handgepäck bedeutet, dass unsere Gäste viel mehr Dinge an Bord mitbringen können, die sie benötigen, was gerade auch für Familien mit Kindern sehr hilfreich ist."

Von der neuen Regelung profitieren alle SunExpress-Fluggäste unabhängig davon, ob sie direkt bei der Fluggesellschaft, im Reisebüro oder über einen Reiseveranstalter ihr Flugticket buchen. Auch spielt es keine Rolle, welchen der drei "SunFares"-Tarife - SunEco, SunClassic oder SunPremium - sie nutzen.

SunExpress ist eine der führenden Ferienfluggesellschaften im deutschsprachigen Raum und der Türkei mit jährlich über 8,7 Millionen Fluggästen (2015). Während der laufenden Wintersaison bedient die Airline jede Woche 230 Nonstop-Verbindungen zu mediterranen Destinationen, zu Ferienzielen wie Hurghada/Ägypten und zu den Kanarischen Inseln. Der Flugplan für den Sommer 2017 sieht wöchentlich mehr als 620 Nonstop-Flüge ab Deutschland, Österreich und der Schweiz zu attraktiven Ferienzielen am Mittelmeer, am Schwarzen Meer, auf den Kanaren und am Roten Meer vor.

Allgemeine Informationen zu SunExpress, den aktuellen Flugplan und Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte über www.sunexpress.com.





SunExpress zählt mit über 8,5 Millionen beförderten Passagieren (2015) zu den führenden Ferienfluggesellschaften in Europa. Das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines mit Firmensitz in Antalya und Frankfurt am Main erzielt über eine Milliarde Euro Umsatz, betreibt eine Flotte von rund 70 Boeing 737-Jets und hat mehr als 100 Ziele in seinem Streckennetz. Die Airline hat bei Boeing 60 werksneue B 737s verschiedener Muster bestellt, die schrittweise bis 2021 ausgeliefert werden und überwiegend der Flottenmodernisierung dienen, teilweise auch für die Expansion des Unternehmens, das heute rund 3.500 Mitarbeiter zählt.

SunExpress

