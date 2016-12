PRINTAS - Die richtige Druckerei für Ihre Werbekalender

(firmenpresse) - Monatskalender gehören zu den erfolgreichsten Werbeartikeln. Damit der Kalender beim Empfänger positive Emotionen auslöst, sind professionelle Gestaltung und hochwertige Qualität wesentliche Voraussetzungen. PRINTAS, der bekannte Kalenderverlag aus Hamburg, bietet ein breites Spektrum für Monatskalender in bester Qualität. Die Wünsche der Kunden an das Design, die Wahl des Kalendariums und der perfekte Druck der Werbebotschaft werden bei PRINTAS einwandfrei umgesetzt. Der Kalenderverlag ist seit Jahrzehnten auf die Herstellung individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. Sie können sicher sein: Auch für 2017 ist der PRINTAS-Kalender mit Werbeaufdruck das ideale Werbegeschenk für Ihre Kunden und Geschäftspartner!

Kriterien für die Wahl des optimalen Kalenderverlags

PRINTAS beschäftigt für alle Bereiche der Kalendergestaltung und in der Produktion qualifizierte Mitarbeiter. Effiziente Hilfe beim Design ist ebenso garantiert wie eine Beratung bei der Wahl des passenden Kalendariums. Der Monatskalender ist mit Kalendarien von drei bis sieben Monaten erhältlich. Die Platzierung des Werbeaufdrucks erfolgt passgenau nach Kundenwunsch. Ob Logo, Firmenname oder Werbeslogan, Ihre Botschaft wird präzise gedruckt.

Die verwendeten Materialien und Druckfarben entsprechen den Anforderungen an eine zeitgemäße, nachhaltige Herstellung. Damit Sie Premiumqualität erhalten und gleichzeitig die Umwelt geschont wird, nutzt PRINTAS mineralölfreie Druckfarben auf Leinölbasis sowie wasserlösliche Lacke für die Hochglanzlackierung oder Hardcover-Veredelung. Bei der Herstellung der Druckplatten und im gesamten Maschinenpark hat der Umweltschutz nach modernsten Richtlinien ebenfalls Vorrang.

Wissenswertes über PRINTAS

Die Herstellung hochwertiger und individueller Monatskalender mit Werbeaufdruck für Firmenkunden zählt zur Kernkompetenz des Verlags. PRINTAS ist in Hamburg ansässig, hier finden die Entwicklung, die Fertigung und die Koordination des weltweiten Vertriebs statt. Der Verlag produziert ausschließlich in Deutschland und liefert aktuell in 53 Länder - schnell, zuverlässig und in bester Qualität.

Das Angebot hat sich im Lauf der Jahre kontinuierlich erweitert. Innovative Konzepte, moderne Technologien und die Erschließung neuer Märkte sind maßgeblich am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Eine offene Kommunikation zwischen Kunden und Mitarbeitern, die laufende Weiterbildung und die stetige Verbesserung der Abläufe gehören zum Leitbild von PRINTAS. Mit einem hohen Qualitäts- und Serviceniveau zeigt PRINTAS auch im kommenden Jahr 2017: Qualitativ hochwertige Monatskalender bieten Werbung, die hängen bleibt!





"Werbung, die hängen bleibt" - seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender "Hamburg - Rund um die Alster". Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.



Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.



Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.



PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!



