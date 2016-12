Das abwechslungsreiche Genießerhotel Südtirol – Ritterhof

Wellnesshotel Seiser Alm – Genuss auf ganzer Linie

(firmenpresse) - Die Genießer unter Ihnen wissen, dass es bei einem Urlaub neben einer gesunden Portion nichts tun, vor allem auf die Qualität des Essens ankommt. Vielfältig und hochwertig wird Südtiroler Küche zubereitet und mit mediterranen Elementen und hausgemachten Zutaten ergänzt. Sie dürfen sich auf einen Gaumenschmaus von morgens bis spät abends freuen. Für Abwechslung sorgt die Wellnessoase zur Waldburg, wo Sie mental abschalten können, während Sie sich pflegenden Behandlungen zuwenden. Auch Saunieren und ein wenig körperliche Ertüchtigung sind Aktivitäten, denen Sie bei uns nachkommen können. Das Hotel Seis am Schlern hat also für jeden etwas zu bieten.



Idylle erleben im Hotel in Seis am Schlern



Nicht nur Seiser-Alm-Liebhaber kommen bei einem Urlaub auf dem Ritterhof auf ihre Kosten, denn zweifelsohne ist die Region für jeden ein Erlebnis. Deshalb dürfen Sie es auf keinen Fall versäumen, einen Ausflug in die wunderschöne Natur Südtirols zu unternehmen. Genießen Sie einfach den Ausblick, machen Sie einen Shoppingtrip, gehen Sie wandern oder besuchen Sie den „Ötzi“ im nahegelegenen Schnalstal. Natürlich hat auch ein schlichter Spaziergang durch die Natur seine Vorzüge. Und noch ein Tipp für Kurzentschlossene: suchen Sie auf unserer Website die Restplatzbörse und nutzen Sie die Angebote, um schnell noch an ein paar Urlaubstage im Seiser Alm Hotel zu kommen.



Hotel Seiser Alm – Mittelalterliches Flair modern gestaltet



Mögen Sie es rein optisch rustikal und würden Sie gerne mal ein paar Jahrhunderte zurückreisen? Dann sollten Sie das Dolomiten Hotel unbedingt auf Ihre Reiseziel-Liste hinzufügen. Sie dürfen sich auf Entspannung auf ganzer Linie freuen! Wunderschön fügt sich das Hotel in die Berglandschaft der Seiser Alm ein und überzeugt auch von innen mit zahlreichen Angeboten, die Ihren Aufenthalt bei uns unvergesslich machen werden. Es erwartet Sie ein gastfreundliches Team, welches es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht hat, Ihren Urlaub so angenehm wie möglich zu gestalten.





Kommentare zur Pressemitteilung