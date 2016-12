SchuhXL - Schuhe in Übergrößen

(firmenpresse) - Einheitslook gefällt einer Dame nicht. Die Frau kleidet sich gerne lustvoll und individuell. Sie bevorzugt zu jedem Outfit passende Schuhe. Angesichts dessen bieten auch die Hersteller von Damenschuhen in Übergrößen die größtmögliche Vielfalt an XXL Schuhen. Bei der Vielfalt an Herstellern, die Damenschuhe in Größe 42, 43, 44, 45 und sogar 46 auflegen, könnte nach Ansicht von Peter Feldmann jedoch noch einiges mehr gehen.

Die Rettung der modisch Abgehängten

Peter Feldmann ist Inhaber von SchuhXL - Schuhe in Übergrößen, dem Fachgeschäft für Schuhe in Übergröße. Der umtriebige Salzbergener mit dem Faible für XXL Schuhe stellt mit Freude fest, dass es mittlerweile recht viele qualitativ gute Hersteller von großen Schuhen gibt. Genau so viele haben aber keine Übergrößen im Sortiment - und das ist schade. Denn immer mehr Europäerinnen kaufen bei SchuhXL deutsche Schuhmarken, weil sie in ihrem Heimatland keine modischen Schuhe in Größen jenseits der Schuhgröße 42 finden. Auch in der Tatsache, dass das Größenwachstum weltweit zunimmt, sieht Peter Feldmann Potenzial.

Um die Lücken zu schließen, hat Peter Feldmann 2016 sein Sortiment an Damenschuhen in Übergröße um zwei Eigenmarken bereichert. Mit den eigenen Labels "Alessandro Milano" und "Rosetti" möchte SchuhXL Kundenbedürfnissen entsprechen. Zukünftig kann SchuhXL diesen sogar schneller nachkommen. Denn mit seinen Eigenmarken, die im italienischen Stil angefertigt werden, kann Peter Feldmann deutlich schneller auf neue Schuhtrends reagieren. Menschen mit großen Füßen müssen sich nicht mehr modisch abgehängt und missachtet fühlen. Frauen müssen nicht mehr auf der Suche nach attraktiven XXL Schuhen ohne "Oma-Appeal" die halbe Republik durchqueren.

SchuhXL, das Salzbergener Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen

Dass es in Salzbergen bei Münster ein bestens sortiertes Fachgeschäft für Schuhe in Übergröße gibt, spricht sich langsam herum. Vor allem der Onlineshop von SchuhXL ist vielen bekannt. Die Webadresse www.SchuhXL.de wird sogar europaweit frequentiert. Daher wird Peter Feldmann neben dem bereits existierenden englischsprachigen Onlineshop 2017 auch einen französischsprachigen Online-Ableger anbieten. Der Mann, dessen eigene Schuhe Übergröße haben, leitet den Familienbetrieb mit hohem Engagement. Feldmann hat viel Verständnis für die Nöte von Menschen mit großen Füßen. Alles, was Damen und Herren mit Füßen in Übergröße erfreut, ist bei ihm auf Lager.

"Wir deklinieren das Alphabet der Schuhe von B wie Ballerina bis Z für Zehentrenner durch und bieten in allen Sparten die größtmögliche Auswahl.", sagt Peter Feldmann. Er leitet das Salzbergener Familienunternehmen bereits in dritter Generation. Sein Großvater war noch ein klassischer Schuhmacher, der von Onlinegeschäften nichts ahnte. Das Faible für große Schuhe hat sein Enkel aufgrund seiner eigenen großen Füße entwickelt. So war es am Ende nur logisch, den Familienbetrieb zu vergrößern, der heutigen Zeit anzupassen und auf Schuhe in Übergröße zu spezialisieren.

Große Damenschuhe in breit gestreuter Auswahl

Wenn eine Frau modische Schuhe für Damen in Übergrößen sucht, steht sie meist vor einem Problem. Doch wenn die Betroffenen die Keywort-Kombitation Schuhe Damen Übergrößen googeln, finden sie ohne Probleme zum Onlineshop von SchuhXL. Hier kann jede Frau attraktive Damenschuhe in Größe 42, 43, 44, 45 und sogar 46 entdecken. Dass Damenschuhe Übergröße haben, kommt gar nicht so selten vor. Selbst bekannte Hollywoodgrößen sind ständig auf der Suche nach Damenschuhen in Übergrößen. Bei SchuhXL stellt eine Schuhkäuferin schnell fest, dass große Schuhe genauso attraktiv sind wie Schuhe in Standardgrößen. Von flachen Loafers, Ballerinas, Slippers und Sandalen geht es zu sportlichen Sneakermodellen oder Bootsschuhen.

Wer höher hinaus möchte, sieht sich im Sortiment der XXL Stiefeletten und Pumps um. Seriöse Businessschuhe in Übergröße sind bei SchuhXL ebenso zu entdecken wie warme Winterstiefel, elegante Abendschuhe im angesagten Metallic-Look oder Ankle Boots mit raffinierten Schnürungen. Die Absatzhöhe variiert, ebenso wie die Lederfarbe oder der Zuschnitt der XXL Schuhe. Angesichts so vieler modische Damenschuhe in XXL wird klar, dass keine Frau heute noch wegen ihrer großen Füße auf irgendetwas verzichten muss. Bei SchuhXL haben alle Damenschuhe Übergrößen. Ob eine Frau nun Gabor Damenschuhe in Übergrößen mit nach Hause nehmen möchte oder an einem anderen Schuhmodell Gefallen findet, bleibt ganz ihrem Geschmacksempfinden überlassen.

Jede Menge Schuhe in Übergrößen

Als man entdeckte, dass die philippinische Präsidentengattin Imelda Marcos 400 Paar Schuhe im begehbaren Schrank hatte, regte die Welt sich auf. US-Schauspielerin Jennifer Lopez bringt es locker auf die selbe Zahl Schuhe aller Couleur - und keiner findet das anrüchig. Die europäische Durchschnittsfrau träumt von solchen Zahlen nur. Eine deutsche Frau hat im Schnitt ungefähr 17 Paar Schuhe im Regal stehen. Männern wird etwa die Hälfte dieses Wertes zugeschrieben. Daran sehen wir, was für ein sinnliches Verhältnis die Frau zum Schuh hat. Dieses lustvolle Verhältnis geht vielen Damen allerdings verloren, weil sie ständig auf der Suche nach Schuhen in Übergrößen sind.

Dass die gesuchten Damenschuhe Übergröße haben sollen, ist für die Schuhgeschäfte meist ein Problem. Bei Peter Feldmanns Übergrößen-Fachgeschäft SchuhXL sind Damenschuhe in Größe 42, 43, 44, 45 und sogar 46 der Standard. Das Suchen nach passenden Damenschuhen hat ein Ende. Das lustvolle Verhältnis zum Schuh kann wieder hergestellt werden. Wenn eine Frau mehrere Paar Schuhe in Übergröße im Regal stehen hat, ist sie jedoch noch weit entfernt von einem Schuhtick. Trendstarke Mode steht bei den Damen hoch im Kurs. Männer erwarten, dass sich die Dame an ihrer Seite attraktiv zu präsentieren weiß. Gleiches gilt, wenn eine Frau Karriere machen möchte. Die geltenden Dresscodes zu befolgen, öffnet einer Frau die Türe zur Vorstandsetage ebenso sicher wie ihre fachliche Kompetenz.

Schuhmode in Übergrößen quer durch alle Jahreszeiten

Große Damenschuhe sind in allen Jahreszeiten gefragt. Dabei steht meist schon ein Jahr im Voraus fest, wie die Frühjahrs- oder Sommermode des kommenden Jahres aussehen wird. Was nicht feststeht, ist der Wetterbericht. Für eine Frau ist es unerlässlich, sich dem täglichen Wetter gemäß bekleiden zu können und dabei auf jahreszeitlich passende Schuhe in Übergröße zurückgreifen zu können. Abgesehen davon sind auch anlassgerechte XXL Schuhe vonnöten. Im Büro trägt eine Frau andere Schuhe als auf dem Tagestripp mit der örtlichen Wandergruppe. Zum Shoppen benötigt sie bequemere Schuhe. Den Füßen tut es gut, wenn eine Frau mehrfach am Tag die Schuhe wechselt und dabei auch die Absatzhöhe und die Schuhbreite variiert.

Zuerst kann eine Frau ein paar Stunden die eleganten Pumps im Büro nutzen. Dann aber sollte sie umsteigen in die bequemen Birkenstock-Pantinen mit Fußbett oder in Sneaker mit flachem Absatz. So können spätere Zehenfehlstellungen vermieden werden. Espadrilles mit Keilabsatz wechseln sich im Sommer mit flachen Ballerinas oder luftigen Sandaletten ab. Der klassische Mokassin, wird durch einen Bootsschuh oder einen leichten Loafer ersetzt. Immerhin sollen die Füße eine Frau durch achtzig Lebensjahre tragen. Da müssen Frauen schon einiges tun, um den Zehen nach dem Tragen von spitz zulaufenden Pumps wieder etwas mehr Bewegungsfreiheit zu gönnen.

Fußgesundheit erfordert geradezu eine variable Kollektion an Schuhen

Viele unterschiedliche Damenschuhe zu besitzen, bedeutet, dass eine Frau auf ihre Fußgesundheit achtet. Natürlich beachtet sie auch modische Trends und mit ihren Outfits kompatibles Schuhwerk. Doch was viele Männer nicht verstehen, ist, dass eine Frau gut daran tut, viele Schuhe zu besitzen. Tatsache ist, dass Frauenfüße überproportional oft durch Hühneraugen, Zehenfehlstellungen oder andere Fußprobleme geschädigt werden, weil sie viel zu oft in enge, zu kleine und zu hohe Schuhe gezwängt werden. Insbesondere Frauen mit großen Füßen schämen sich, ihre Schuhgröße zu verraten. Auch große Damenschuhe sollten nicht zu eng gekauft werden. Man mogelt die Damenschuhe in Übergröße lieber durch andere Tricks optisch kleiner.

Espadrilles, Keil-Stiefeletten oder Pumps mit hohem Absatz zaubern ein längeres Bein. Das verkürzt den Fuß optisch. Eine besonders schöne Frisur, eine doppelreihige Perlenkette oder auffallende Ohrringe lenken den Blick des Mannes auf das Gesicht. Auch ein schönes Dekolleté lenkt die Blicke auf weibliche Reize. Ihre Damenschuhe in Übergrößen muss keine Frau verstecken oder eine Nummer zu klein kaufen. Bei SchuhXL berät man Sie gerne über die kleinen Tricks, die Schuhe optisch kleiner wirken lassen. Wer sich neue Gabor Schuhe in Größe 43, 44 oder 45 gönnt, sollte allzu spitz zulaufende Schuhfronten vermeiden. Gerundete oder eckige Schuhfronten sind bei Übergröße optisch günstiger.

Die kommende Schuhmode im Frühling und Sommer

Die aktuellen Schuh-Kollektionen werden bald die Schuhgeschäfte fluten. Für Damenschuhe in Übergröße ist Peter Feldmann mit seinem Onlineshop "SchuhXL" die wichtigste Anlaufadresse. Er stellt im neuen Jahr die angesagten Gabor Damenschuhe in Übergrößen ebenso vor, wie seine Eigenmarken und die XXL Schuhmodelle vieler anderer Schuhhersteller. Auch die Schuhe für Damen in Übergrößen passen sich den gängigen Trends an. Dass XXL Schuhe einen "Oma-Look" haben, ist Schnee von gestern. Heute kann jede Frau sich an der aktuellen Frühjahrsmode erfreuen, auch wenn ihre Schuhe Übergröße haben. Im Trend liegt kombinierbare Schuhmode in Pastell-und Metallicfarben. Auch Naturtöne und -materialien dominieren die Frühjahrsmode.

Im Sommer wird es bunter und farbenfroher. Mit den neuen Espadrilles und Ballerinas dürfte sich so manche Frau sofort befreunden können. Ob das Wetter nach Sandalen oder nach sommerlich gestalteten Stiefeletten verlangt, entscheidet der Blick in den Himmel. Auch wenn auf den Wetterbericht oft kein Verlass ist, hat uns der Klimawandel fest im Griff. Daher ist es ratsam, im Urlaubsgepäck auch ein paar Sneaker oder sommerliche Schnürschuhe zu haben. Der Bootsschuh in Mokassin-Machart ist an den Küsten Deutschlands ein modisches Must. Dieser Klassiker passt - wie viele andere Schuhmodelle in Übergrößen auch - zu Hosen ebenso gut wie zum Jeansrock.

Schuhmode zum Casual Outfit oder Business-Dress

Viele der aktuellen Schuhe in Übergrößen passen zu Streetwear-Mode oder Casual Fashion. Anderes entspricht dem Business-Outfit. Manches möchte im Rahmen der großen Abendgarderobe ausgeführt werden. Angesichts einer eleganten Abendgarderobe und einer gelungenen Hochfrisur wird niemand bemerken, dass die Damenschuhe Übergrößen haben. Festliche Outfits können anlässlich einer Hochzeit oder eines Opernabends an der Mailänder Scala benötigt werden. Auch in den Mode-Metropolen London, Paris oder New York tut eine Frau gut daran, bei einer Städtereise im richtigen Outfit zu glänzen. Der glänzende Auftritt auf jeder Bühne des Lebens ist mit den neuen Damenschuhen in Metallicfarben gewährleistet.

Auch die Stiefelette in Übergröße bietet viele Variationsmöglichkeiten. Sie kann zu einem schwarzen Kleid mit Spitzenbesatz und Silbergürtel sehr elegant aussehen. Vor allem aber lassen sich Stiefeletten jetzt fast ganzjährig nutzen, wenn man sich in den wärmeren Monaten die leichten Denim-Modelle zulegt. Die Alternative dazu bieten elegante Sandalen im Römer-Look oder peppige Espadrilles mit Glitzer-Effekten. Riemchen-Ballerinas passen zum langen Rock im Hippie-Look oder einer knapp sitzenden Karottenjeans. SchuhXL bietet zu jedem Outfit individuelle Wahlmöglichkeiten. Hier haben nicht nur die Damenschuhe Übergröße. Auch die riesige Auswahl an attraktiven XXL Schuhen kann beeindrucken.

Wer sucht Schuhe für Damen in Übergrößen?

Noch vor zehn, zwanzig Jahren musste eine Frau mit großen Füßen die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen suchen. Sie reiste zum einzigen Schuhladen weit und breit, der Gabor Damenschuhe in Übergröße bot. Heute surft dieselbe Frau rund um die Uhr zu SchuhXL.de und staunt über die Riesenauswahl an attraktiven Schuhen in Übergrößen. Damit ist klar: Schuhe in Übergroße sind keine Museumsstücke mit Seltenheitswert. Vielmehr ist es so, dass die meisten Schuhgeschäfte sich mit den Standardgrößen genügen. Manche behaupten, es gäbe nur diese Schuhgrößen. Auch die Frage nach den Bestellmöglichkeiten einer größeren Schuhgröße wird oft mit Kopfschütteln und Bedauern beantwortet.

Peter Feldmann bietet Damen und Herren, die Schuhe in Übergröße benötigen, eine geeignete Plattform. In seinem Salzbergener Ladengeschäft und im Onlineshop von SchuhXL kann jeder Kunde in XXL Schuhen schwelgen. Falls Sie eine Dame kennen, deren Schuhproblem immer wieder Thema ist, wissen Sie nun, wohin Sie diese begleiten können. Fürsorgliche Enkelinnen sollten ihrer Großmutter, Töchter ihren Müttern einmal den Onlineshop von SchuhXL zeigen. Große Schuhe zu kaufen, ist heute kein Problem mehr. Immerhin leben wir im Zeitalter der Plus Size-Models und Oversize-Pullis. Da wird es doch wohl möglich sein, attraktive Damenschuhe in Übergröße zu kaufen?





