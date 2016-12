Ruhe finden im Wellnesshotel Meran – Sonnenburg****

Mehr als nur Massagen im Hotel Meran

(firmenpresse) - In ruhiger Atmosphäre bieten wir unseren Gästen die Möglichkeit den Alltag zu vergessen und sich ganz dem Zauber eines Wellnessurlaubes hinzugeben. Ob Thai-, Drainage- oder Shiatsumassage – Sie haben die freie Wahl. Gerne können Sie auch auf uns zukommen und sich Ihr persönliches Beautyprogramm für Ihren Aufenthalt zusammenstellen lassen. Genauso sollten Sie von unserem Hallenbad, den Saunen und dem Fitnessraum Gebrauch machen, um sich bei uns wie zu Hause zu fühlen – natürlich ohne Ihren Alltagsstress! Für ein paar ruhige Minuten allein, gibt es eine schöne Außenanlage mit beheiztem Pool und Liegeflächen.



Wellnesshotel in Meran – Mediterran dinieren



Auch außerhalb des Wellnessbereiches haben wir allerlei Wohltaten für Sie vorbereitet, wie zum Beispiel unsere Küchenchefs bestätigen können, die Ihnen täglich die unterschiedlichsten Speisen zubereiten, um Ihren Aufenthalt bei uns auch kulinarisch einwandfrei zu gestalten. Was bei einem guten Essen in Südtirol natürlich nicht fehlen darf, ist der Südtiroler Wein. Sie haben bei uns in Obermais Meran eine große Auswahl vielfältiger Weine, für die wir Ihnen gerne Empfehlungen aussprechen.



Familienhotel Meran – Von der Familie, für die Familie



Im Familienhotel Meran genießen Sie eine traumhafte Aussicht auf Obermais und eine wundervolle Berglandschaft – alles in wenigen Gehminuten schnell zu erreichen. Zwischen Ansitzen, Schlössen und Villen können Sie gemütliche Spaziergänge durch die zahlreichen Grünflächen und Parks unternehmen und in Ruhe die wunderschöne Umgebung des Hauses erkunden. Lediglich ein einzelnes Tor zeugt noch von der Zeit, als einst eine herrschaftliche Burg gleich neben dem Haupthaus stand, welche dem Hotel in Meran seinen Namen verliehen hat. Ein Aufenthalt bei uns lässt sich zweifellos als stilvoll, familiäres Residieren inmitten einer grünen Oase bezeichnen.



Kommentare zur Pressemitteilung