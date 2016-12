Das Hotel St Christina für einen Urlaub der Extraklasse – Vitalpina Dosses****S

Aktiv sein in den Vitalpina Hotels

(firmenpresse) - Das Santa Christina Grödnertal bietet eine abwechslungsreiche Vielfalt an Beschäftigungsmöglichkeiten, die Sie bei einem Besuch bei uns unbedingt auskosten sollten. Denn sowohl im Sommer als auch im Winter hat die Landschaft der Dolomiten, in Bezug auf vielfältige Aktivitäten, einiges an Potenzial. Wandern, Nordic Walking, Klettern oder eine Tour mit dem Mountainbike? Im Sommer ist kein Berg vor Ihnen sicher. Und im Winter können Sie sich auf geführten Skitouren, Skifahren, Langlaufen und Schneeschuhwandern freuen. Bei Fragen zu Touren oder begleiteten Aktivitäten sprechen Sie uns einfach an – wir helfen Ihnen gerne.



„Einfach mal nichts tun“ im Hotel Gröden



Sie haben einen ereignisreichen Tag in St. Christina Südtirol erlebt, sich viel bewegt, einiges gesehen und möchten es sich am Ende des Tages mit leckerem Essen und Entspannung gutgehen lassen? Mit viel Liebe und Sorgfalt zubereitet, serviert Ihnen das Küchenteam vitale Speisen aus regionalen Zutaten. Tiefenentspannung können Sie sich aus unserem Wellnessbereich abholen, wo Sauna, Freibad und Whirlpool auf Sie warten. Auch können Sie aus diversen Beautyanwendungen auswählen.



Hotel Grödnertal – Mit der besten Aussicht frisch in den Tag starten



Neben einer einzigartig schönen Lage hat das Hotel Gröden Ihnen auch noch unschlagbar kurze Wege zu allen Dreh- und Angelpunkten Ihres Südtirol-Aufenthaltes zu bieten. Südtiroler Gastfreundschaft kombiniert mit überdurchschnittlichem Wohnkomfort und einem tollen Ausblick auf die Dolomiten ergibt einen einzigartigen Urlaub im Hotel Grödnertal. Bei uns können Sie an professionellen Outdoor-Sportprogrammen teilnehmen oder im Innenbereich des Hotels an sanften Atem- und Dehnübungen zur Vitalisierung in den Tagesstart teilnehmen. Es erwarten Sie außerdem zahlreiche Exklusivleistungen des Hauses, welche Sie an der Rezeption erhalten.



