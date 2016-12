Großer Rummel für kleine Leute

Mit einem großen Aktionstag feierten die Deutsche Fernsehlotterie und die Town & Country Stiftung zusammen mit 60 Kindern am vergangenen Sonnabend den Abschluss der Kinderreisen 2016 im Europa-Park in Rust.

(firmenpresse) - Für 60 Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen in der Region Freiburg ging am Sonnabend ein Traum in Erfüllung: Einmal unbeschwert Spaß haben und eintauchen in die magische Welt von Zauberei und Achterbahnen. Diesen Traum erfüllte die Deutsche Fernsehlotterie zusammen mit der Town & Country Stiftung den Kindern anlässlich des Endes der diesjährigen Kinderreisen im Europa-Park Rust.



Unbeschwerte Ferien mit pädagogischem Mehrwert

1.600 Kinder aus sozial schwachen Familien konnten im sechzigsten Jubiläumsjahr der Deutschen Fernsehlotterie und dank der Unterstützung von Partnern wie der Town & Country Stiftung eine unbeschwerte Ferienwoche verbringen. Für viele Kinder war es der erste Urlaub überhaupt. Ob eine Ferienwoche auf dem Fußballplatz, bei der Zirkusfreizeit oder im Outdoorcamp – die Kinder erlebten Ferien mit pädagogischem Mehrwert und vor allem jede Menge Spaß. Highlight in diesem Jahr war der Besuch von Königin Silvia von Schweden, die die Kinder im Feriencamp im fränkischen Thurn besuchte.



Viele Höhepunkte erlebten auch die Kinder im Europa-Park: Besonders die Zaubershow mit Zauberer Oguz Engin sowie eine exklusive Fahrt auf dem historischen Karussell des Parks „Eden Palladium“ sorgten für ausgelassene Stimmung bei den Sieben- bis Zwölfjährigen. Begleitet wurden die Kinder von Miriam Mack, Botschafterin des Deutschen Kinderhilfswerkes, Christian Treumann, Vorstandsvorsitzender der Town & Country Stiftung sowie Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie und der Stiftung Deutsches Hilfswerk.



Tradition aus den Tagen der Berliner Luftbrücke

„Wir knüpfen mit den Kinderreisen an eine lange Tradition an. Was 1948 mit dem Ausfliegen von traumatisierten Kindern aus dem vom Krieg zerstörten Berlin begann, ist heute ein fester Bestandteil der Arbeit der Fernsehlotterie geworden“, sagt Christian Kipper. Und ergänzt: „Wir sind sehr dankbar, dass wir mit der tatkräftigen Unterstützung durch unsere Partner wie der Town & Country Stiftung, einer solch großen Anzahl an Kindern dieses Jahr Ferien ermöglichen konnten. So wollen wir auch im kommenden Jahr wieder Kindern die Möglichkeit geben, ihr Recht auf Ferien und Freizeit zu bekommen.“





Mehr Informationen zu den Kinderreisen der Deutschen Fernsehlotterie finden Sie unter kinderreisen.fernsehlotterie.de.



Zur Internetpräsenz der Town & Country Stiftung: www.tc-stiftung.de.



Die Webseite des Europa-Park Rust finden Sie unter www.europapark.de.







http://kinderreisen.fernsehlotterie.de.



Über die Deutsche Fernsehlotterie:

Die Deutsche Fernsehlotterie ist die traditionsreichste Soziallotterie Deutschlands und feiert 2016 ihren 60. Geburtstag. Das sind sechs Jahrzehnte im Dienste hilfebedürftiger Menschen. Gemeinsam mit ihren Mitspielern unterstützt die Fernsehlotterie das Gemeinwesen in Deutschland. Von 1956 bis 2016 erzielte die Fernsehlotterie einen karitativen Zweckertrag von rund 1,75 Milliarden Euro und konnte damit über 7.500 Projekte fördern. Kindern, Jugendlichen und Familien, Senioren, Migranten sowie Menschen mit Behinderung wird so ein besseres Leben ermöglicht. Gleichzeitig bietet die Fernsehlotterie ihren Mitspielern die Chance auf Millionengewinne, Sofortrenten und viele weitere attraktive Preise.



Deutsche Fernsehlotterie

Kommentare zur Pressemitteilung