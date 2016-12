Werbeartikeltipp für Start-ups

Tipp für Gründer und Start-ups: Mit Werbeartikeln richtig werben

(firmenpresse) - Werbung ist das Schmiermittel für ein neu gegründetes Unternehmen. Ohne Werbung kann die Geschäftsidee ausgezeichnet sein, das Konzept hervorragend - aber ohne Werbung erreichen Sie kaum Kunden. Planen Sie jetzt Ihren Erfolg für 2017 und setzen Sie neben den klassischen Werbeformen (Printmedien, TV-Werbung, Flyer, Plakate etc.) auf sinnvolle Werbeartikel. Der Monatskalender von PRINTAS ist dafür ideal geeignet: Er ist hochwertig, praktisch und kommt immer gut an!

In sinnvolle Werbeartikel wie Monatskalender investieren

Gerade in der Gründungsphase ist das Budget für Werbemaßnahmen oft beschränkt. Deshalb ist es umso wichtiger, in optimale Maßnahmen zu investieren. Die Werbung soll vor allem die richtige Zielgruppe erreichen. Für die Neukundengewinnung sind Werbeformen geeignet, die auf das Unternehmen aufmerksam machen. Am besten funktioniert das, wenn die Werbung einen Zusatznutzen mit sich bringt. Bedruckbare Werbeartikel sind beliebt und in der Herstellung relativ kostengünstig. Der Monatskalender - zum Jahresanfang überreicht - nimmt auf der Liste der bedruckbaren Werbeartikel einen der vorderen Ränge ein.

Monatskalender von PRINTAS bieten Platz für das Logo, den Namen des Unternehmens und den Werbeslogan. Mit einer individuellen Gestaltung passen Sie den Kalender an Ihre Wünsche und Vorstellungen an. Beim Empfänger ist der Kalender täglich im Einsatz: Er dient als Planungsübersicht und ist permanent im Blickfeld.

Der Monatskalender als visuelle Werbeplattform

Entdecken Sie die Vorteile des Monatskalenders als Werbeartikel! Der Kalender wird langfristig genutzt. Während andere Werbegeschenke rasch in der Versenkung verschwinden, bleibt der Monatskalender zwölf Monate lang aktuell. Wichtig, damit sich Ihr Werbekalender positiv von anderen Kalendern abhebt: Achten Sie auf eine professionelle Herstellung. PRINTAS garantiert die qualitativ hochwertige Produktion Ihrer Monatskalender. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Formaten und Kalendarien von drei bis sieben Monaten.

Hintergrund, Kopfwerbefläche und Rückwand können individuell gestaltet werden. Außerdem bietet PRINTAS zahlreiche Möglichkeiten zur Veredelung. Hochglanzdrucke und Lackierungen werten den Kalender auf. Für einige Branchen besonders interessant: Die Veredelung mit Duftlack sorgt für ein besonders angenehmes AHA-Erlebnis. Entdecken Sie jetzt die Vielfalt an Monatskalendern, wie geschaffen für Ihre nachhaltigen Werbemaßnahmen im Jahr 2017!





"Werbung, die hängen bleibt" - seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender "Hamburg - Rund um die Alster". Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.



Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.



Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.



PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!



