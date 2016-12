Pyramid Analytics erhält Auszeichnung Dresner Advisory Services 2016 Technology Innovation

Anerkennung in der Kategorie"Collective Insights"

(firmenpresse) - ZÜRICH, Schweiz - 20.Dezember 2016 - Pyramid Analytics, die Business-Analyseplattform der nächsten Generation für Unternehmen, wurde von Dresner Advisory Services im Rahmen der 2016 Technology Innovation Awards als führender Technologieanbieter in der Kategorie "Collective Insights" ausgezeichnet.

Mit dem Technology Innovation Award würdigt Dresner Advisory Services Unternehmen, die aus den themenspezifischen Untersuchungen der Marktforschungsreihe "2016 Wisdom of Crowds®" als Kategorieführer hervorgingen. Die Ergebnisse basieren auf Anwenderangaben und geben praxisbezogene Einblicke in die Bereiche Business Intelligence und Analytics.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung von Dresner Advisory Services", so Omri Kohl, Mitgründer und CEO von Pyramid Analytics. "Unsere Priorität war es von Anfang an, Unternehmen durch innovative Technologie bei der Erweiterung der Reichweite und Wirksamkeit von Analysen zu unterstützen. Als ganzheitliche Analytics-Plattform ermöglicht BI Office von Pyramid Analytics die optimierte Zusammenarbeit im Unternehmen in einer zentral verwalteten Self-Service-Umgebung. So werden aus Daten Erkenntnisse, die das Unternehmen transformieren."

In der Berichtsreihe "2016 Wisdom of Crowds" werden die führenden Anbieter in acht Kategorien ermittelt und die aktuellen Trends bei Bereitstellung, Anwendungszwecken und Branchenlösungen untersuchte. Die Kategorie "Collective Insights" bezeichnet ein Verfahren, bei dem zwei oder mehr Personen oder Organisationen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, das weitergegeben und als Grundlage für die Konsensschaffung verwendet werden kann. Dies umfasst Governance für die Erstellung und gemeinsame Nutzung von Informationen, sodass die Zuverlässigkeit der Informationen verbessert und die Entscheidungsfindung in der Gruppe beschleunigt wird.

"Mit unseren Technology Innovation Awards möchten wir Anbieter auszeichnen, die eine bedeutende Rolle bei der Bereitstellung ganzheitlicher Lösungen in mehreren Bereichen spielen", so Howard Dresner, Chief Research Officer bei Dresner Advisory Services. "Wir gratulieren Pyramid Analytics zum Erfolg in diesem Jahr."

Weitere Informationen über Pyramid Analytics BI Office finden Sie unter http://pyramidanalytics.com/

Über Dresner Advisory Services

Dresner Advisory Services wurde von Howard Dresner gegründet, einem unabhängigen Analysten, Autor, Dozenten und Unternehmensberater. Dresner Advisory Services, LLC ist darauf fokussiert, als Vorreiter für Business Intelligence (BI) und verwandte Gebiete zu wirken und deren Nutzung zu fördern.

Über Pyramid Analytics

Pyramid Analytics ist ein führender globaler Anbieter einer Business-Analyseplattform, mit der Einzelpersonen- ob Power-User, Wissensarbeiter oder Entscheidungsträger- ihr Unternehmen zur datengesteuerten Organisation verwandeln können. Als umfassende webbasierte Plattform, die Self-Service-Analysen mit zentraler Verwaltung verbindet, erzielt BI Office messbare Vorteile, fördert echte Zusammenarbeit und vereinfacht komplexe Analysen. BI Office bietet führende Analysefunktionen für Unternehmen - vor Ort wie auch in der Cloud. Die Teams von Pyramid Analytics sind in Geschäftszentren weltweit tätig. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.pyramidanalytics.com, indem Sie uns auf Twitter unter (at)PyramidAnalytic folgen oder sich aufLinkedIn mit uns verbinden.





Pyramid Analytics ist ein führender globaler Anbieter einer Business-Analyseplattform, mit der Einzelpersonen - ob Power-User, Wissensarbeiter oder Entscheidungsträger - ihr Unternehmen zur datengesteuerten Organisation verwandeln können. Als umfassende webbasierte Plattform, die Self-Service-Analysen mit zentraler Verwaltung verbindet, erzielt BI Office messbare Vorteile, fördert echte Zusammenarbeit und vereinfacht komplexe Analysen. BI Office bietet führende Analysefunktionen für Unternehmen - vor Ort wie auch in der Cloud. Die Teams von Pyramid Analytics sind in Geschäftszentren weltweit tätig. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.pyramidanalytics.com, indem Sie uns auf Twitter unter (at)PyramidAnalytic folgen oder sich auf LinkedIn mit uns verbinden.

